Были ли русские во Врбетице: Президент Чехии дал окончательный ответ

Милош Земан обнародовал последние результаты расследования, согласно которым никаких доказательств причастности русских ко взрывам во Врбетице в 2014 году нет. Политик заявил, что версию об "агентах русских спецслужб" вбросили намеренно.

Служба безопасности и информации Чехии не располагает никакими доказательствами того, что агенты спецслужб России находились возле военных складов во Врбетице в 2014 году, когда там произошли взрывы боеприпасов. С таким заявлением выступил в эфире CNN Prima NEWS президент Чехии Милош Земан.

Он уточнил, что незадолго до взрыва помещение второго склада было осмотрено специалистами, но никакого взрывного устройства они там не нашли. Земан напомнил, что эксперты, проводившие расследование, изначально заявляли о том, что причиной взрывов стало неправильное обращение с боеприпасами. И лишь позже была вброшена версия о причастности России.

"Чешская контрразведка никогда раньше в своих отсчётах [за шесть лет] не упоминала инцидент во Врбетице", - подчеркнул президент Чехии.

Впрочем, если причастность Москвы всё же будет доказана, Россия должна будет понести наказание, добавил Земан. Например, "Росатому" могут отказать в участии в тендере на строительство АЭС "Дукованы".

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице. Он якобы содержал информацию о причастности к произошедшему агентов российской военной разведки ГРУ. Полиция занялась изучением и проверкой обстоятельств инцидента.