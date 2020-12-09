Были ли американцы на Луне? Зарубежные СМИ схлестнулись при обсуждении китайской миссии

В подкасте радио Sputnik редакторы портала ИноСМИ Иван Кожинов и Татьяна Чепрасова пробежались по публикациям зарубежных изданий, касающихся полёта китайского беспилотного аппарата на Луну.

В КНР на пятую миссию "Чанъэ" возлагают большие надежды. Главная цель проекта - доставка на Землю образцов лунного грунта. Из забор уже произведён. После этого аппаратура сделала панорамный снимок. На нём виден установленный на поверхности планеты флаг КНР.

Вес этого объекта всего 12 граммов. Китайские учёные больше года подбирали композитные материалы, которые смогли бы выдержать суровые лунные условия. И пока в СМИ КНР восхваляют инженеров и всех, кто причастен к лунной программе, читатели пытаются раскрыть "лунный обман" США.

Известно, что 20 июля 1969 года астронавты Базз Олдрин и Нил Армстронг высадились на поверхность Луны в ходе космической миссии "Аполлон-11". США утверждают, что к спутнику Земли было совершено шесть полётов с высадками астронавтов. Повторить это достижение пока не смогла ни одна страна в мире, включая Штаты.

Китайские читатели сравнили снимки с аппарата "Чанъэ-5" с американскими. На фотографиях США поверхность Луны покрыта будто бы толстым слоем пыли, на котором чётко отпечатываются следы. И вокруг лунохода тоже клубится эта пыль. Судя по китайским снимкам, лунная поверхность напоминает застывшую корку, высохшую землю. Один из читателей иронично подметил, что достижения США 50-летней давности развеялись, как та самая пыль. Были и те, кто похвалил голливудские технологии, рассказали гости эфира.

Американское издание The Hill отметило, что КНР шаг за шагом выполняет свою программу, конечной целью которой наверняка является высадка китайских космонавтов на Луну. Отмечается, что американцы подобным похвастаться не могут из-за политических прихотей. Авторы этого СМИ переживают, что в современной лунной гонке первая страна, чьи представители ступят на лунную поверхность, застолбит за собой и место на спутнике, и его ресурсы.

"Превращение Китая в господствующую державу - историческая трагедия", - говорится в статье.