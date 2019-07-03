«Были истинными патриотами»: Минобороны России опубликовало имена и звания погибших подводников

Минобороны России опубликовало имена и звания 14 моряков, погибших во время пожара на глубоководном исследовательском судне ВМФ. Среди них семеро капитанов 1-го ранга, в том числе два героя России, трое — 2-го ранга, двое — 3-го ранга, подполковник медицинской службы и капитан-лейтенант. Моряки ценой своих жизней смогли ликвидировать очаг возгорания и тем самым спасти остальную команду и сам аппарат, добавили в ведомстве. Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее отмечал, что все погибшие будут представлены к государственным наградам.

Моряки у стелы Мурманска на аллее городов-героев в Севастополе © Василий Батанов / РИА Новости

Минобороны опубликовало имена 14 моряков, погибших в результате пожара на исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.

«Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России были истинными патриотами, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования», — говорится на сайте министерства.

Среди них семь капитанов 1-го ранга: герои России Денис Долонский и Николай Филин, Владимир Абанкин, Андрей Воскресенский, Константин Иванов, Денис Опарин и Константин Сомов.

Трое были капитанами 2-го ранга: Александр Авдонин, Сергей Данильченко и Дмитрий Соловьёв. Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев имели звания капитанов 3-го ранга.

Среди погибших — подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

В ведомстве отметили, что погибшие военнослужащие неоднократно участвовали в подводных операциях. В частности, они отправлялись в экспедиции по изучению Арктики и погружались на максимально допустимую глубину. Именно их грамотные и самоотверженные действия обеспечили спасение остальной команды и аппарата, подчеркнули в Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило, что Дмитрий Соловьёв вывел гражданского специалиста из отсека, в котором начался пожар, задраил люк и продолжил помогать остальным членам команды ликвидировать очаг возгорания.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что все погибшие подводники были высококлассными специалистами, которые изучали гидросферу земли. Он подчеркнул, что они будут посмертно представлены к государственным наградам, а их семьи получат помощь и поддержку от Минобороны.

«Траурный день для России»

В среду, 3 июля, в Мурманске прошли траурные мероприятия в связи с гибелью моряков. Жители несли цветы к мемориалу подводников, погибших в мирное время.

«Сегодня траурный день и для Мурманска, и для России. Мы скорбим о подводниках, погибших при исполнении долга, и выражаем соболезнования родственникам погибших», — сказал председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

Также во всех храмах Мурманской митрополии были организованы панихиды по погибшим морякам.

«Пришёл нежданный час испытания, и ребята до конца исполнили свой долг на боевом посту, выполняя задачу по защите нашей Родины. Нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь и нашу глубокую благодарность тем, кто ежедневно рискует жизнью ради нас», — приводит сайт епархии слова митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

На страницу галереи

Память погибших подводников почтили в Севастополе. Жители поднесли цветы к памятному знаку Мурманска.

«Это трагедия не только для Северного флота, но и для Севастополя, и для России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Наши выпускники служат на Северном флоте, и сегодня севастопольцы всех возрастов, наши ветераны-подводники сопереживают этой трагедии», — заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Об аварии

О гибели 14 подводников на исследовательском аппарате ВМФ стало известно 2 июля, сама трагедия произошла днём ранее. Согласно сообщению оборонного ведомства, моряки отравились продуктами горения.

Инцидент произошёл в территориальных водах России в Баренцевом море во время батиметрических измерений — исследования морского дна. После аварии аппарат был доставлен на военно-морскую базу в Североморске.

Ответственным за расследование причин ЧП был назначен главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. Доследственную проверку по факту гибели подводников начал и Следственный комитет.

«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка​​​. По её результатам будет принято процессуальное решение», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Вскоре после того, как стало известно о гибели подводников, президент России Владимир Путин провёл совещание с Шойгу. Глава государства поручил министру обороны лично заслушать доклады об аварии и затем доложить ему.

При этом часть информации о произошедшем с аппаратом ВМФ не может быть раскрыта, так как относится к государственной тайне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта гостайна соблюдается в интересах государства и в интересах государственной безопасности. Поэтому это абсолютно нормальная практика — когда такая информация никак не раскрывается», — сказал он.