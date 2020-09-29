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"Были иллюзии": Пушков указал на просчет Армении

29 сентября 2020, 23:45  •  77 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/www.globallookpress.com
Ереванские менеджеры призывали порвать с Россией
Член Совфеда Алексей Пушков поделился своим мнением по поводу происходящего на международной арене в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Сенатор считает, что армянская сторона питала пустые надежды о поддержке западных держав.
Пушков отметил, что наиболее ярыми приверженцами выстраивания тесных отношений с Западом и отхода от России были молодые ереванские управленцы, которые отучились в зарубежных вузах и по-настоящему прониклись прозападными идеями.
"В Армении были иллюзии, что, в случае чего, Запад им поможет", – написал в своем телеграм-канале сенатор.
Однако теперь, когда между Ереваном и Баку разгорелся настоящий конфликт, западные коллеги вовсе не спешат на выручку заигрывавшей с ними Армении. В то время как Турция в открытую поддерживает Азербайджан и готова принять деятельное участие в противостоянии двух стран.
Пушков призвал армянских коллег "делать выводы и прекратить заниматься самообманом".
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян за три дня уже дважды позвонил российскому главнокомандующему Владимиру Путину. Армянский лидер проконсультировался у нашего президента по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

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