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Были готовы схватиться за оружие: Сирийские курды едва успели разнять военных России и США - СМИ

04 февраля 2020, 20:24  •  172 • В мире
Очередной конфликт между российскими и американскими военнослужащими произошёл на северо-востоке Сирии. Как сообщают СМИ, завязавшаяся словесная перепалка едва не переросла в серьёзное столкновение, военные с обеих сторон были готовы схватиться за оружие, однако вовремя вмешались сирийские курды, сыгравшие в этом конфликте роль посредников.
Между военными России и США уже неоднократно происходили выяснения отношений из-за свободы проезда по дорогам в провинции Хасака, что на северо-востоке Сирии. Об очередной подобной ситуации сообщает "Голос Америки".
В опубликованной заметке речь шла об инциденте, произошедшем в конце января. Подробности журналисты американского издания узнали у курдов, живущих в этом районе. По их словам, американские бронированные "Хамви", патрулирующие главную дорогу города Эль-Маликия, также известного как Дерик, в северо-восточной провинции Хасака, в очередной раз блокировали дорогу перед российским военным патрулём.
Как рассказывают свидетели, спор в этот раз касался контроля над шоссе M4, городом Эль-Маликия и высокогорными районами Тамра, которые стали разделительной линией между двумя сторонами после вторжения Турции в октябре 2019 года, заставившего военные силы США покинуть большую часть пограничной территории.
Отметим, трасса М4, вдоль которой американцы размещают свои бронемашины, соединяет Алеппо и Хасаку через Ракку. Эта трасса - одна из основных дорог, которую российские военные используют для патрулирования в регионе. Между тем американцы всё чаще блокируют её, препятствуя свободному передвижению патрулей военной полиции России.
Во время инцидента, который произошёл на минувшей неделе, российский патруль, прибывший к месту, где временно разместились американцы, был немедленно остановлен. Между сторонами завязалась сначала словесная перепалка и уже дело едва не дошло до применения оружия, но тут успели вмешаться сирийские курды. Как сообщается, прямого столкновения удалось избежать только потому, что курды в этой ситуации взяли на себя роль посредников.

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