Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Литве обвинили Россию в сбросе тонн парафина на побережье Куршской косы
"Думает, что он Анна Каренина, но нет": Потомок Льва Толстого осадил у...
"Демократия во всём мире больна": Социологи констатировали неминуемые ...
Антирекорды бундесвера: как забуксовала модернизация немецкой армии
Главная / В России

"Были, есть и будем": экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к жителям республики после своей отставки

30 января 2020, 15:09  •  60 • В России

О возможной отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева россияне стали говорить сразу после его «шутки» над пожарным. Он заставил сотрудника МЧС прыгать ради ключей от новой спецтехники.

Поведение Игнатьева не осталось незамеченным. Сначала его жестко раскритиковало руководство МЧС. Кроме того, Игнатьева исключили из "Единой России". А спустя сутки Игнатьев лишился и поста главы республики. 29 января Владимир Путин подписал указ об его отставке. Официальная трактовка - в связи с утратой доверия. Однако вполне очевидно, что причиной отставки стало нашумевшее видео.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

Отметим, что этот скандал стал уже не первым для Михаила Игнатьева. В свое время он, например, перепутал имя и отчество Дмитрия Медведева и предложил "мочить" журналистов.

После своей отставки Игнатьев не стал отмалчиваться. Уже 30 января он обратился к жителям Чувашии на своей соцстранице и поблагодарил их за поддержку.

- Хочу обратиться со словами благодарности ко всем жителям любимой Чувашии! За понимание, за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной Республики, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику. Хочу сказать спасибо и всем вам, уважаемые подписчики, за внимание и к официальной хронике, да и к личным фото, - написал Игнатьев.

После он пожелал людям крепкого здоровья, мира, благополучия, а также процветания и развития России.

Любопытно, что на своей странице в Intagram Михаил Игнатьев изменил «шапку» профиля. Если раньше там было написано «Глава республики Чувашия», то сейчас там можно прочесть «эпир пулна, пур, пулатпар» (Были мы, и есть, и будем – на чувашском языке).

Напомним, сейчас временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен бывший Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. 30 января он должен прибыть в Чувашию для вступления в новую должность.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
30 января 2020, 15:09
Мишустин раскритиковал подчиненных: Не пугайте народ снижением прожиточного минимума
29 января 2020, 19:39
Коронавирус добрался до Кремля: Путин собрал совещание по борьбе с болезнью
30 января 2020, 15:09
Нетаньяху приехал к Путину за осужденной израильтянкой
29 января 2020, 22:54
Путин помиловал Нааму Иссахар, за которую просил премьер Израиля
29 января 2020, 21:09
«Ожидаемые назначения»: Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
29 января 2020, 16:24
Юрий Скуратов, Генпрокурор «эпохи Бориса Ельцина»: С реформой Конституции России образца 1993-го подоспели вовремя
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 января 2020, 10:24
Демарш из-за провала дела MH17? Русский профессор описал уроки Запада для России, кот...
30 января 2020, 10:24
В Гааге готовят суд по МН17: о раскладе на данный момент
30 января 2020, 10:24
"Потеряли тысячи рабочих мест и миллиарды"? На Украине грозят уголовкой чин...
30 января 2020, 00:39
"Года два назад ушёл бы по собственному желанию": Эксперт объяснил стремите...
30 января 2020, 03:54
Нобелевский комитет устроил "зраду" Украине: Ивана Франко записали в гражда...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2020, 19:09
«Иди, Вася. Иди!». Лукашенко нашел замену России
28 января 2020, 03:09
Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Польши
26 января 2020, 15:24
"Укрусь или Русукра": Захарова повеселила Сеть рекомендациями для украинского МИДа
26 января 2020, 08:54
Пушков ответил на план Кравчука по «возвращению» Крыма и Донбасса
27 января 2020, 01:09
Минируют берег Азовского моря, хотят ввести морскую блокаду: Украина готовится к стычке с Россией
28 января 2020, 03:09
Новый коронавирус "сбежал" из лаборатории? В России разработана секретная программа
26 января 2020, 02:24
"Русские не могли совершить добра": Публицист объяснил "позорную речь" Пенса в Израиле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.