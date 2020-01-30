"Были, есть и будем": экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к жителям республики после своей отставки

О возможной отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева россияне стали говорить сразу после его «шутки» над пожарным. Он заставил сотрудника МЧС прыгать ради ключей от новой спецтехники.

Поведение Игнатьева не осталось незамеченным. Сначала его жестко раскритиковало руководство МЧС. Кроме того, Игнатьева исключили из "Единой России". А спустя сутки Игнатьев лишился и поста главы республики. 29 января Владимир Путин подписал указ об его отставке. Официальная трактовка - в связи с утратой доверия. Однако вполне очевидно, что причиной отставки стало нашумевшее видео.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

Отметим, что этот скандал стал уже не первым для Михаила Игнатьева. В свое время он, например, перепутал имя и отчество Дмитрия Медведева и предложил "мочить" журналистов.

После своей отставки Игнатьев не стал отмалчиваться. Уже 30 января он обратился к жителям Чувашии на своей соцстранице и поблагодарил их за поддержку.

- Хочу обратиться со словами благодарности ко всем жителям любимой Чувашии! За понимание, за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной Республики, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику. Хочу сказать спасибо и всем вам, уважаемые подписчики, за внимание и к официальной хронике, да и к личным фото, - написал Игнатьев.

После он пожелал людям крепкого здоровья, мира, благополучия, а также процветания и развития России.

Любопытно, что на своей странице в Intagram Михаил Игнатьев изменил «шапку» профиля. Если раньше там было написано «Глава республики Чувашия», то сейчас там можно прочесть «эпир пулна, пур, пулатпар» (Были мы, и есть, и будем – на чувашском языке).

Напомним, сейчас временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен бывший Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. 30 января он должен прибыть в Чувашию для вступления в новую должность.

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