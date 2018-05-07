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Были даже девушки в мини!

07 мая 2018, 20:54  •  154 • В России

В прежние времена пронести мобильник в парадные залы Кремля считалось чуть ли не подвигом (всякий раз мне это удавалось, но традиционно - с трудом.) А на этот раз – никаких ограничений.

Когда Владимир Путин шел по красной дорожке, над рядами гостей взметнулись сотни гаджетов.

Раньше строго следили и за дресс-кодом, и даже указывали в приглашениях, какой длины у дам должны быть юбки. Нынче можно было встретить девушек совсем в мини. Ну, а лидер «Ночных волков» , байкер Хирург примчался в Кремль с незаплетенной косой, весь в коже и в причудливых татуировках на шее. Вот только что мотоцикл с собой под мышкой на торжественную церемонию не принес....

ЕЩЕ МНЕНИЯ

В очереди за Стивеном Сигалом

Александр КОЦ

Мне эту церемонию сравнивать не с чем - в отличие от моих коллег Александра Гамова и Виктора Баранца, на инаугурацию меня пригласили впервые.

Признаться, каких-то сверхвпечатлений от этого, как говорили, статусного мероприятия особо не ждал. Четвертая присяга народу - что тут необычного? (подробности)

В Кремле сирень раскрылась навстречу Путину

Виктор БАРАНЕЦ

Первое, что удивило: в залах, где проходила инаугурация, уже за два часа до начала народу было битком. Народ разношерстный. Среди сановитой публики - масса послов. Один из кремлевских чиновников мне сказал, что приглашений на инаугурацию иностранным президентам, премьерам, атташе было разослано более 150. Большинство с благодарностью откликнулись. А некоторые, еще даже не получив приглашения, уже благодарили за него и ... отказывались. Чаще всего отказы звучали от иностранных политиков с антироссийской позицией. (подробности)

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