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Были даже девушки в мини!
07 мая 2018, 20:54 • 154 • В России
В прежние времена пронести мобильник в парадные залы Кремля считалось чуть ли не подвигом (всякий раз мне это удавалось, но традиционно - с трудом.) А на этот раз – никаких ограничений.
Когда Владимир Путин шел по красной дорожке, над рядами гостей взметнулись сотни гаджетов.
Раньше строго следили и за дресс-кодом, и даже указывали в приглашениях, какой длины у дам должны быть юбки. Нынче можно было встретить девушек совсем в мини. Ну, а лидер «Ночных волков» , байкер Хирург примчался в Кремль с незаплетенной косой, весь в коже и в причудливых татуировках на шее. Вот только что мотоцикл с собой под мышкой на торжественную церемонию не принес....
ЕЩЕ МНЕНИЯ
В очереди за Стивеном Сигалом
Александр КОЦ
Мне эту церемонию сравнивать не с чем - в отличие от моих коллег Александра Гамова и Виктора Баранца, на инаугурацию меня пригласили впервые.
Признаться, каких-то сверхвпечатлений от этого, как говорили, статусного мероприятия особо не ждал. Четвертая присяга народу - что тут необычного? (подробности)
В Кремле сирень раскрылась навстречу Путину
Виктор БАРАНЕЦ
Первое, что удивило: в залах, где проходила инаугурация, уже за два часа до начала народу было битком. Народ разношерстный. Среди сановитой публики - масса послов. Один из кремлевских чиновников мне сказал, что приглашений на инаугурацию иностранным президентам, премьерам, атташе было разослано более 150. Большинство с благодарностью откликнулись. А некоторые, еще даже не получив приглашения, уже благодарили за него и ... отказывались. Чаще всего отказы звучали от иностранных политиков с антироссийской позицией. (подробности)
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