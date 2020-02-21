«Была в полном отчаянии»: оставившая ребёнка у метро уроженка Узбекистана пыталась пристроить его в детдом

29-летняя уроженка Узбекистана Мафтунахон Каримова оказалась в СИЗО после того, как оставила своего грудного сына у входа на одну из станций московского метро. Суд отправил её под арест по обвинению в покушении на убийство ребёнка. При этом адвокат обвиняемой Александр Тимошенко настаивает, что его подзащитная пошла на крайние меры, чтобы спасти сына от голодной смерти — женщина не могла самостоятельно прокормить малыша и надеялась, что ему смогут обеспечить надлежащие условия. Юрист также сообщил RT, что, по словам Каримовой, до того, как пойти на отчаянный шаг, она безуспешно пыталась пристроить ребёнка в больницу и в детский дом в Наро-Фоминске. Однако в перинатальном центре подмосковного города утверждают, что женщина к ним не обращалась.

Следственные органы столичного управления СКР продолжают расследование уголовного дела в отношении 29-летней уроженки Узбекистана Мафтунахон Каримовой, которую обвиняют в покушении на убийство собственного сына. 12 февраля женщина принесла своего грудного ребёнка ко входу на станцию метро «Парк Победы» и оставила его у дверей. Полицейские вычислили её по камерам видеонаблюдения и уже на следующий день задержали.

Дорогомиловский суд Москвы выдвинул Каримовой обвинение в покушении на убийство малолетнего и отправил женщину под арест на два месяца.

«Следователи с участием переводчика допросили 29-летнюю женщину... В ходе допроса она признала вину в полном объёме и сообщила следствию, что из-за сложного материального положения приняла решение избавиться от ребёнка», — сообщили в пресс-службе СК.

По словам адвоката Каримовой Александра Тимошенко, его подзащитная решилась на отчаянный шаг, поскольку хотела спасти своего сына от голодной смерти: у неё самой не было ни денег на еду для младенца, ни грудного молока.

В СМИ женщину окрестили очередной «матерью-кукушкой», которая бросила сына умирать. Юрист полагает, что из-за общественного резонанса Каримову в итоге решили привлечь по более тяжкой статье: изначально её обвиняли по ст. 125 УК РФ (оставление ребёнка в опасности), однако затем суд выдвинул ей обвинение уже в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 ст. УК РФ). По этой особо тяжкой статье женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Однако адвокат Каримовой настаивает, что обвинение в адрес его подзащитной и избранная судом мера пресечения несправедливы.

«Женщина сбежала из Узбекистана от отца-тирана. В России забеременела, отец мальчика исчез. Каримова поехала в Наро-Фоминск. Родила она раньше срока, роды проходили очень тяжело. После выписки она с ребёнком на руках каждый день ходила искать работу: то стройка, то рыбный цех, то в магазине разнорабочей или уборщицей. Все деньги отдавала за койку, питание и лекарства для сына. Но всё равно не хватало», — рассказал RT Тимошенко.

Он пояснил, что, по словам Каримовой, не зная, куда ещё обратиться за помощью, она решила пойти в больницу, где рожала сына, и попросила врачей забрать мальчика. Малышу требовалось и лечение — из-за недоношенности ребёнок страдал от врождённого заболевания. Из больницы приезжую с грудным ребёнком прогнали, утверждает Тимошенко.

Однако в Перинатальном центре Наро-Фоминска RT заверили, что женщина к ним не обращалась.

В то же время адвокат Каримовой отмечает, что в тот же вечер его подзащитная также приходила в один из детских домов Наро-Фоминска, но не смогла туда попасть, поскольку было уже около 11 вечера. В итоге она вернулась домой вместе с сыном.

Мальчик постоянно плакал от голода, и после бессонной ночи Каримова решила ехать с сыном в Москву. Она понимала, что оставить ребёнка с собой — значит обречь его на смерть, объясняет адвокат причины поступка его подзащитной.

«Уже находясь в полном отчаянии, я бы сказал, не полностью отдавая себе отчёт в своих действиях, женщина попросила знакомого отвезти её в Москву — видимо, решила, что в столице больше людей и больше возможностей спасти ребёнка. Города она не знала, попросила отвезти её к станции метро — помнила, что оно открывается в пять часов, там люди», — рассказал Тимошенко.

Своей цели Каримова всё-таки достигла — оставленного за снегу ребёнка заметил один из сотрудников метрополитена. Он вызвал врачей и полицию. Мальчика забрали в больницу, где он получает весь необходимый уход и питание.

Уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова заявила, что следит за ситуацией и находится на связи с региональным омбудсменом.

Получить оперативный комментарий Уполномоченного по правам ребенка в Москве касательно дальнейшей судьбы малыша и возможности оказания помощи его матери RT не удалось.

Тюрьма и депортация

Адвокат уроженки Узбекистана тем временем готовится обжаловать меру пресечения и намерен добиваться переквалификации статьи обвинения на менее тяжкую. Параллельно Тимошенко пытается договориться с организациями, помогающими женщинам в трудной жизненной ситуации. Он надеется, что ему удастся вызволить Каримову из СИЗО и найти ей временное жильё.

«Я как юрист могу уверенно сказать, что состав преступления тут откровенно притянут за уши. Каримова сейчас в тяжёлом состоянии: постоянно плачет и, вероятно, сама нуждается в психологической реабилитации. Она оказалась в СИЗО только с теми вещами, что были на ней. Сейчас идёт сбор средств, чтобы женщина смогла купить себе в СИЗО хотя бы элементарные средства личной гигиены», — сообщил адвокат.

Тимошенко также опасается, что дело может дойти до депортации женщины из РФ. По его словам, на родине Каримовой тоже некуда пойти: перед отъездом в Россию отец прогнал её из дома, а остальные родственники отвернулись от неё, когда узнали о рождении внебрачного ребёнка. При этом в посольстве Узбекистана просьбы юриста помочь Каримовой пока остаются без ответа.