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Была одна, станет четыре: В Нью-Йорке закроют самую большую в мире тюрьму на 10 тысяч мест

18 октября 2019, 23:39  •  25 • В мире
План по ликвидации самой большой в мире тюрьмы на острове Райкерс стоимостью 8 миллиардов долларов одобрил городской совет Нью-Йорка. Масштабный проект, разработанный в рамках реорганизации пенитенциарной системы города, завершится закрытием огромного тюремного комплекса, рассчитанного на 10 тысяч мест.
Тюрьма на острове Райкерс печально известна как отвратительным управлением и злоупотреблениями, так и пренебрежительным отношением к заключенным, большая часть из которых - афроамериканцы и испаноязычные граждане, пишет New York Times.
Ожидается, что закрытие тюрьмы Райкерс состоится к 2026 году. Вместо нее будут построены четыре тюрьмы меньшего размера. Одна из них, на 886 мест, будет возвышаться над магазинами и ресторанами в центре Бруклина. Другую построят рядом со станцией метро в Квинсе. В Бронксе тюрьма заменит буксирный форт департамента полиции. И еще одна будет создана неподалеку от мэрии Манхэттена.
Как отмечают власти Нью-Йорка, принятое решение о ликвидации тюрьмы Райкерс "изменит город для будущих поколений и повлияет на жизнь каждого ньюйоркца".
Между тем городские жители не очень обрадованы новым планом мэрии: они опасаются, что тюрьмы, появившиеся по соседству с их домами, "заметно испортят общий уровень жизни". В то же время критикуют план мэрии и сотрудники исправительной системы, называя его "просто нереальным".

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