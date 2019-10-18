Была одна, станет четыре: В Нью-Йорке закроют самую большую в мире тюрьму на 10 тысяч мест

Тюрьма на острове Райкерс печально известна как отвратительным управлением и злоупотреблениями, так и пренебрежительным отношением к заключенным, большая часть из которых - афроамериканцы и испаноязычные граждане, пишет New York Times.

Ожидается, что закрытие тюрьмы Райкерс состоится к 2026 году. Вместо нее будут построены четыре тюрьмы меньшего размера. Одна из них, на 886 мест, будет возвышаться над магазинами и ресторанами в центре Бруклина. Другую построят рядом со станцией метро в Квинсе. В Бронксе тюрьма заменит буксирный форт департамента полиции. И еще одна будет создана неподалеку от мэрии Манхэттена.

Как отмечают власти Нью-Йорка, принятое решение о ликвидации тюрьмы Райкерс "изменит город для будущих поколений и повлияет на жизнь каждого ньюйоркца".

Между тем городские жители не очень обрадованы новым планом мэрии: они опасаются, что тюрьмы, появившиеся по соседству с их домами, "заметно испортят общий уровень жизни". В то же время критикуют план мэрии и сотрудники исправительной системы, называя его "просто нереальным".