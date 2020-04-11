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Была ли взрывчатка в самолёте Качиньского? Польские эксперты приняли сторону русских

11 апреля 2020, 02:35  •  59 • Политика
В годовщину крушения самолёта президента Леха Качиньского Следком РФ опубликовал предварительные данные расследования. В том числе сообщил о том, что польские эксперты приняли сторону русских коллег и согласились с Россией в том, что на борту самолёта не было взрывчатки.
Ровно десять лет назад в этот день президентский авиалайнер Ту-154М, на борту которого находился не только польский лидер Лех Качиньский, но и множество высокопоставленных чиновников, потерпел крушение под Смоленском. Погибли 96 человек. Не выжил никто.
До сих пор ведётся расследование уголовного дела по факту крушения польского борта № 1. И за это время было озвучено несколько версий случившегося, в том числе и откровенно провокационных.
В их числе и версия взрыва. Российская сторона её опровергала. Как оказалось, с коллегами согласились и иностранные эксперты, включая поляков. Они приняли сторону русских и согласились с тем, что на борту самолёта Качиньского не было взрывчатки.
"Версия о возможном взрыве на борту Ту-154М не нашла своего подтверждения. Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Польша", - подчеркнули в Следкоме РФ.
Здесь обратили внимание на выводы экспертов о том, что на фрагментах польского самолёта, а также на останках погибших "не обнаружено следов взрывчатых веществ".
Российские следователи же пришли к выводу о том, что причиной трагедии стала фактически ошибка экипажа.
"По данным следствия, в трудных метеоусловиях командир воздушного судна должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было, - обратили внимание в СК РФ. - Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли и привели к трагедии".
Российские эксперты выяснили, что роковое столкновение борта № 1 Польши со стволом дерева случилось на высоте примерно 11 метров. Часть крыла самолёта оторвалась, и воздушное судно стало вращаться, а несколько секунд спустя рухнуло на землю.
"Следственный комитет России открыт к полному и всестороннему взаимодействию с польской стороной по вопросу расследования обстоятельств катастрофы Ту-154М", - сообщили в СК России.

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