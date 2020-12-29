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Была ли госизмена: эксперты оценили антироссийские призывы Навального

29 декабря 2020, 10:40  •  44 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Предложения оппозиционера нанести экономический удар по РФ могут привести к уголовке
Недавно якобы отравленный блогер Алексей Навальный эмоционально выступил в Европарламенте. Целью его участия в дискуссии с западными политиками было усиление санкционного давления на его родину, Россию. Спустя некоторое время Евросоюз принял решение продлить действие рестрикций в отношении нашей страны.
Как трактовать антироссийские призывы оппозиционера, которые якобы целят в олигархов, а по факту попадают в простых жителей и разрушают экономику, рассказали эксперты.
В первую очередь, нужно определить, носят ли заявления Навального консультационный характер. Ведь выступление в роли консультанта третьих стран по вопросу подрыва экономической стабильности отчизны попадает под действие 275 статьи УК РФ. Речь идет о государственной измене.
По мнению адвоката Александра Арутюнова, действия якобы отравленного блогера вполне могут быть осуждены по данной статье. Эксперт напомнил, что оппозиционер давал конкретные советы по нанесению наиболее болезненных для экономики страны ударов.
Юрист Александр Зорин, в свою очередь, напомнил, как в нашем законодательстве появилась эта статья. Во время Великой Отечественной войны предателей-коллаборационистов расстреливали за помощь фашистам в наведении бомбовых ударов по особо важным для страны объектам. Как отметил адвокат, сейчас против российского государства ведется гибридная война, направленная на подрыв ее устойчивости и стабильности. Так что помощь врагам родины в такой информационно-экономической баталии вполне можно расценить как госизмену.
Адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с РАПСИ напомнил советский опыт, когда некоторые граждане Союза в открытую призывали сбросить на страну ядерные бомбы и нарастить экономическое давление. Юрист убежден, что действия Навального, в первую очередь, бьют по благосостоянию жителей России, поэтому должны быть наказаны в соответствии с законами нашей страны.

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