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Была команда — отыграть выборы «вчистую»

19 марта 2018, 00:39  •  97 • В России

1.Что помогло Путину победить?

Третьяков:

- Ну в первую очередь его гигантская популярность среди народа: авторитет, опыт. Все знают, что он может быть президентом. И ему не надо доказывать, что он способен взять бразды правления государством. Можно как угодно относиться к тем или иным его шагам. Но на тех же Явлинского или Грудинина нормальный человек прикидывает: «Вроде весь из себя хороший, а потянет ли он эту работу?» А уж во-вторых, сюда суммируется то, что Путин обещал в Послании. Избиратель считает как: "Все, что обещает, может и не сделает, но даже если выполнит половину из обещанного — уже хорошо. Ведь много из того, что обещал в прошлый раз, все же сделал». А всякие «однопроцентники» могут обещать что угодно. Но доказательств того, что они сделают хотя бы тысячную долю из сказанного - нет. И, конечно, слабенькие конкуренты были у Путина. Практически никто из них шансов не имел на победу - многие из них сами об этом говорили.

2. Почему Грудинин не прыгнул выше головы?

Третьяков:

- Тут все ясно. Для него это хороший результат. Против него активно боролись. Яростно на Грудинина набрасывался Жириновский, потому что тот отбирал у него проценты. Жириновский все-таки рассчитывал на "серебро" в этой гонке. Грудинин попал в некую ловушку. Он понадеялся, что статус "кандидата в президенты" позволит ему не подчищать зарубежные счета. Но не тут-то было. Это все всплыло. Вот она - большая ошибка: если соглашаешься на участие, не нужно надеяться на авось.

3. Почему Жириновский не стал "вторым"?

Третьяков:

- У нас в стране коммунистов просто больше поддерживают. "Левых" избирателей у нас больше. Ну и Грудинин - новое лицо, которое активно раскрутили. Раньше ведь его никто не знал за пределами Московской области. А вот поведение Жириновского на дебатах никак не повлияло – ему все прощают. Подумаешь матом ругнулся в прямом эфире!

4. Довольна ли должна быть Собчак результатом?

Третьяков:

- Нет, ну она может радоваться уже тому, что укрепила себя как шоумен на ближайшие годы. Гонорары за ее выступления точно повысятся. Разве она победить думала? Нет! Денег больше будут платить - и ладно.

5. А что … Явлинский и Титов?

Третьяков:

- Так Титов даже не рассчитывал на победу. Он был выставлен "для полноценного букета". А Явлинский представляет партию правозащитников, в которую мало кто не верит. Ну нельзя Григорию Алексеевичу много лет избираться в президенты и ни разу не взять реального результата. Одно дело это прощается Жириновскому, у которого амплуа такое. Явлинский же претендует на роль интеллектуала. Вот ты 25 лет доказываешь стране, что ты самый умный и ни разу не взял больше 6% на выборах. Смешно же! И грустно.

6. Откуда очереди на участках, если явка в итоге не сильно отличается от прошлых выборов?

Исаев:

- Скорее это не вопросы к явке нынешних выборов, а вопросы к возможно искаженным результатам 2012 года. Я сам был в этот раз на участке, видел фото очередей в соцсетях. Да все это видели. Тут ничего не подтасуешь - люди реально шли на голосование! И ведь участков ЦИК организовал даже больше, чем на прошлых выборах (в 2012 году их было 95,4 тысячи в России и 378 за рубежом, а в 2018 году - 97,3 тысячи в России и 401 заграницей, - ред.). То есть, эти очереди не искусственно создали. Они были настоящие! Есть ощущение, что эти выборы намного более чистые, чем обычно. Наверно, это последствия "крымской весны" и международного давления на Россию, которое сравнимо с "холодной водой".

7. Почему так мало нарушений на выборах?

Исаев:

- Власть не хочет получить серьезные проблемы и критику за нарушения на выборах. Регионам поступила команда отыграть выборы в «чистую». Ну и сами чиновники и дежурные на участках бояться, что им впаяют пять лет тюрьмы за вбросы бюллетеней. На прошлых выборах таких уголовных сроков не применялось. Поэтому, по предварительным данным, нарушений было вдвое меньше, чем в 2012 году. Хотя глаза на них на этот раз уж точно не закрывали.

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