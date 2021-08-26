Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской ...
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Главная / Украина

«Была бы большая Малороссия до Збруча»: Кучма назвал причину потери Крыма и оправдал войну в Донбассе

26 августа 2021, 05:50  •  151 • Украина

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что «оккупация» Крыма произошла потому, что «Украина не стала защищаться», а война на Донбассе — потому, что «Украина перешла к сопротивлению».

Об этом экс-президент заявил в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос, что привело к захвату Крыма и войне на Донбассе.

То есть, Кучма причиной потери Крыма назвал бездействие украинских властей в 2014 году.

Рассуждая о ходе конфликта в Донбассе, экс-президент высказал мнение, что если бы Украина не перешла к «сопротивлению», то могла бы прекратить существование как государство.

«Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И всё было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой бы не было. А была бы одна большая Малороссия», — сказал он.

Кучма также считает, что в ситуации с Крымом, — «не аннексия, а оккупация».

«Аннексия — это же якобы навсегда, это отрезали и съели, а оккупация — совсем другое: это временно и мы своё вернём. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться», — пояснил он.

В этом же интервью Кучма отказался отвечать на вопрос, «убийца» ли президент РФ Владимир Путин, и посоветовал не задавать подобные вопросы Зеленскому.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





151
Источник
Похожие новости
25 августа 2021, 08:45
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
24 августа 2021, 18:05
Британского режиссёра Терри Гиллиама в Одессе избили до полусмерти
25 августа 2021, 06:55
"Как нам разделить Украину?": Тридцать лет "незалежности" и грядущий распад
25 августа 2021, 14:15
О чём пишет американский «Форбс» накануне визита Зеленского в США
24 августа 2021, 19:55
Украинское правительство и Меджлис уже делят «репарации» за Крым в размере 100 миллиардов
25 августа 2021, 14:15
Ангела Меркель не смогла убедить Владимира Зеленского прекратить войну на Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у рус...
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочаров...
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - виде...
26 августа 2021, 00:20
В Австрии впервые подняли российский триколор над ведомством канцлера
26 августа 2021, 02:10
В стране "кровавого режима" Навальный излил душу The New York Times
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 09:25
"Русские великаны-обжоры обгоняют!": Американские генералы кричат и плачут
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
23 августа 2021, 22:50
"Мне было стыдно": Киевлянка напомнила Зеленскому об этикете после его встречи с Меркель
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
19 августа 2021, 21:30
В годовщину "отравления" представитель ОЗХО выдала признание о Навальном
21 августа 2021, 02:05
Ракеты Израиля уничтожил "Панцирь-С"
21 августа 2021, 13:05
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 доказательств
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.