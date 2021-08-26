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«Была бы большая Малороссия до Збруча»: Кучма назвал причину потери Крыма и оправдал войну в Донбассе
26 августа 2021, 05:50 • 151 • Украина
Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что «оккупация» Крыма произошла потому, что «Украина не стала защищаться», а война на Донбассе — потому, что «Украина перешла к сопротивлению».
Об этом экс-президент заявил в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос, что привело к захвату Крыма и войне на Донбассе.
То есть, Кучма причиной потери Крыма назвал бездействие украинских властей в 2014 году.
Рассуждая о ходе конфликта в Донбассе, экс-президент высказал мнение, что если бы Украина не перешла к «сопротивлению», то могла бы прекратить существование как государство.
«Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И всё было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой бы не было. А была бы одна большая Малороссия», — сказал он.
Кучма также считает, что в ситуации с Крымом, — «не аннексия, а оккупация».
«Аннексия — это же якобы навсегда, это отрезали и съели, а оккупация — совсем другое: это временно и мы своё вернём. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться», — пояснил он.
В этом же интервью Кучма отказался отвечать на вопрос, «убийца» ли президент РФ Владимир Путин, и посоветовал не задавать подобные вопросы Зеленскому.
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