Была бы атомная бомба, всем бы грозили, чтобы деньги платили

В Киеве "слуги народа" в открытую помечтали, как бы они всех шантажировали, если бы имели ядерное оружие.

Мы все уже привыкли к тому, что власти Украины – что при нынешнем, что при прежнем президенте – постоянно удивляют своей неадекватностью. Но то, что творится сейчас при Зеленском, пожалуй, переплюнет все предыдущие "рекорды". С другой стороны, наверное, стоит порадоваться тому, насколько откровенно, презрев и стыд, и здравый смысл, и осторожность, Киев сейчас стал показывать своё истинное нутро.

Глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия несколькими откровениями показал всю неадекватность украинского руководства. В эфире телеканала "Украина 24" он упрекнул Кравчука, что тот подписал "Будапештский меморандум" и озвучил тайную мечту власти в этой стране.

У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия, подписав ничего не значащий меморандум. В принципе, мы сегодня все наследуем эту одну ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, все с нами разговаривали бы, договаривались бы по-другому, – заявил он и тут же пояснил, почему бы с Украиной в этом случае все говорили бы по-другому: – Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих странах.

Можно даже не спрашивать о душевном здоровье индивидуума, там их таких сейчас очень много. Посол Украины в Германии, например, не так давно заявил, что если Украину не примут в короткие сроки в НАТО и ЕС, то Киеву впору задуматься о восстановлении статуса ядерной державы. Каким образом, правда, непонятно, но угроза прозвучала.

Давид Арахамия. Скриншот кадра видео youtube.com

Самые отмороженные предлагают в случае наступления "страны-агрессора" взорвать украинские АЭС. Пусть Европа расплачивается, мол, за свою "близорукость". И Россия тоже.

Популярны такие настроения и в соцсетях.

Украина должна перекрыть транзит газа из России в Европу по украинской ГТС и поставить перед Россией ультиматум: или Россия полностью загружает мощности украинской ГТС, а Северный и Южный потоки загружает по остаточному принципу, или блокада Украиной транзита газа будет продолжаться, – пишет в своем микроблоге один из украинских активистов.

Воистину от мала до велика. Не стоит искать во всех этих выступлениях какую-то логику, здравый смысл, не стоит пенять Арахамии, который тут же настолько расхрабрился, что анонсировал "закрытую часть" переговоров Байдена с Зеленским во время визита последнего в США на повышенных тонах. Причём, по мнению лидера парламентской фракции в Верховной раде, это Зеленский устроит выволочку американскому "партнёру". Правда, потом слова Арахамии дезавуировали товарищи по партии, дескать, горячий южный парень, не удержался, высказался, находясь под воздействием эмоций. Еще раз, не стоит просить Арахамию назвать хоть одну страну мира, которой дают деньги на обслуживание ядерного оружия или по факту угроз его применения с его стороны. Не назовёт, поскольку таковых не существует. Можно ткнуть Арахамию в тот факт, что на территории Украины располагался лишь "гараж", а "машина" в нём стояла чужая. Грубо говоря, на территории Незалежной были лишь шахты, но ни кодов запуска, ни системы управления ЯО у Киева не было никогда, а потому говорить, что Украина обладала когда-то ЯО, – это полная чушь.

Не надо искать и другие нестыковки, которых в словах Арахамии более чем достаточно. Сейчас речь о другом. Шантаж стал основным инструментом политики Украины во внешнем мире. Ах, как же им хочется стать "дедушкой", и чтобы все им платили под угрозой хоть чего-нибудь, раз по факту просто существования таких "умных и красивых" денег им не дают.

Впрочем, почему стал? Это не новость. Так называемые заокеанские партнёры, судя по всему, лучше всех отдавали себе отчёт, какую субстанцию представляет из себя Украина, став независимой. Не зря же именно американцы больше всего и резче с самого начала всего настаивали, чтобы отобрать у Украины (равно как и у других ставших независимыми республик) носители ядерного оружия. Это Европа ещё носила розовые очки, сквозь которые пыталась разглядеть в Незалежной демократию и свободы. А прагматичные американцы видели самостийников насквозь и цинично всё рассчитали.

Впрочем, такого открытого шантажа и того, что именно этот инструмент принуждения станет основой украинской политики, даже они явно не ожидали.