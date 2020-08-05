"Была атака": США заявили о бомбе в Ливане

Американский президент намекнул, что взрыв в Бейруте не был трагической случайностью

Военные специалисты США усомнились в официальной версии властей Ливана по поводу взрыва в порту, разрушившего половину столицы страны. По их данным, это был спланированный удар. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он рассказал журналистам, что обсуждал случившееся с генералами, и они не считают ЧП просто несчастным случаем.

"Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака, какая-то бомба", – сообщил Трамп.

Взрыв в Бейруте произошел вечером 4 августа. Власти страны заявили, что причиной ЧП стали сварочные работы, которые вызвали детонацию 2,8 тыс. т селитры, хранившейся на складе с 2014 года.

Взрывная волна была такой силы, что стекла в домах вылетали на расстоянии десятков километров от порта. Город сейчас напоминает эпицентр боевых действий. На данный момент известно о 80 погибших. Ранены около 4 тысяч человек, среди них есть россияне, передает "Пятый канал".

Российский военный эксперт Алексей Леонков, оценив увиденное, назвал Бейрут "Хиросимой ХХI века", пишет "Царьград".

Подробности ЧП "Утро.ру" рассказывало ранее.