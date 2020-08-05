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"Была атака": США заявили о бомбе в Ливане
05 августа 2020, 11:45 • 286 • Политика
Американский президент намекнул, что взрыв в Бейруте не был трагической случайностью
Военные специалисты США усомнились в официальной версии властей Ливана по поводу взрыва в порту, разрушившего половину столицы страны. По их данным, это был спланированный удар. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Он рассказал журналистам, что обсуждал случившееся с генералами, и они не считают ЧП просто несчастным случаем.
"Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака, какая-то бомба", – сообщил Трамп.
Взрыв в Бейруте произошел вечером 4 августа. Власти страны заявили, что причиной ЧП стали сварочные работы, которые вызвали детонацию 2,8 тыс. т селитры, хранившейся на складе с 2014 года.
Взрывная волна была такой силы, что стекла в домах вылетали на расстоянии десятков километров от порта. Город сейчас напоминает эпицентр боевых действий. На данный момент известно о 80 погибших. Ранены около 4 тысяч человек, среди них есть россияне, передает "Пятый канал".
Российский военный эксперт Алексей Леонков, оценив увиденное, назвал Бейрут "Хиросимой ХХI века", пишет "Царьград".
Подробности ЧП "Утро.ру" рассказывало ранее.
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