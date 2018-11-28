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«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керченском проливе

28 ноября 2018, 00:54  •  118 • Политика
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что был вынужден обратиться к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель после тщетных попыток дозвониться президенту РФ Владимиру Путину. При этом в Кремле заявили, что контактов двух глав государств после инцидента с моряками не было.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе. Как объяснил украинский лидер, он запросил телефонный разговор с президентом РФ.
Однако, утверждает Порошенко, ответ так и не был получен. После этого он, по его словам, был вынужден связаться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
«Был вынужден обратиться к канцлеру Меркель, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей», - говорится в его заявлении украинским каналам.
В Кремле на это ответили, что контактов двух президентов не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии ТАСС, что телефонных бесед между Путиным и Порошенко после инцидента с задержанием украинских моряков не было.
Отметим, что накануне в Кремле сообщили, что Меркель позвонила Путину, чтобы прояснить детали провокации Украины в Керченском проливе. Российский лидер в разговоре с канцлером пояснил обстоятельства случившегося.

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