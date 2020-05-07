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«Был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором»: ушёл из жизни российский миллиардер Дмитрий Босов

07 мая 2020, 01:05  •  32 • В России
В возрасте 52 лет погиб основатель группы АЛЛТЕК, миллиардер Дмитрий Босов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В 2020 году бизнесмен занял 86-е место в российском рейтинге журнала Forbes с состоянием $1,1 млрд. Антон Босов, сын предпринимателя, призвал дождаться официальной версии следствия о причинах гибели отца. При этом в СМИ сообщается, что Дмитрий Босов мог покончить с собой.
 
Дмитрий Босов © Григорий Сысоев/РИА Новости
 

В среду, 6 мая, погиб основатель Группы АЛЛТЕК Дмитрий Босов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Ему было 52 года.

«Дмитрий был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надёжным партнёром, чутким и преданным другом. Его уход из жизни — огромная потеря для всех, кто был с ним знаком. Друзья и коллектив Группы АЛЛТЕК приносят свои соболезнования родным и близким Дмитрия», — говорится в сообщении.

Наряду с этим на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области появилось сообщение о том, что в городе Одинцово начата проверка по факту смерти 52-летнего местного жителя.

Согласно предварительным данным, 6 мая тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили родственники на территории домовладения в селе Усово Одинцовского округа Московской области. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 Gen4.

«В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — пояснили в СК.

Незадолго до этого ряд российских СМИ со ссылкой на источники сообщал, что бизнесмен покончил с собой. При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывал, что рядом с погибшим не было предсмертной записки.

В то же время близкий к миллиардеру источник РБК сообщал, что Дмитрий Босов в последнее время был «на взводе» в связи с проблемами в бизнесе.

«С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это всё усугубилось. Все думали, он готовит активы к продаже», — пояснил он.

Антон Босов, сын миллиардера, прокомментировал сообщения о гибели своего отца, призвав дождаться официальной версии следствия.

«Давайте дождёмся официальной версии от следствия и не будем гадать на кофейной гуще. Больше ничего вам не могу сказать. Это дела семейные», — цитирует его телеканал «360».

Дмитрий Босов — владелец компаний «ВостокУголь» и «Сибантрацит».

  • Дмитрий Босов
  • © Григорий Сысоев/РИА Новости

Он родился в Барнауле 27 марта 1968 года. В 1991-м Босов с отличием окончил факультет радиоэлектроники и лазерной техники Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. В том же году основал в Москве акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «ПИФ» — представительство барнаульского завода «Кристалл».

В 1990-х годах возглавлял ТОО «Внешнеторговое объединение «Полиэкспорт» и московское представительство международной трейдинговой компании Trans World Commodities. В 2000 году основал холдинговую компанию АЛЛТЕК и стал председателем совета директоров.

С 2008 года Босов был руководителем попечительского совета новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».

В 2020 году занял 86-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $1,1 млрд.

Как отмечается на сайте Группы АЛЛТЕК, это частная компания прямых инвестиций, которая основана в 1993 году выпускниками МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ключевое направление бизнеса — добыча антрацита и угля. Компания является контролирующим акционером «Сибантрацита» — мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей.

Кроме того, Группе АЛЛТЕК принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay и проект «Печора СПГ», в рамках которого предполагается строительство на базе Кумжинского и Коровинского месторождений завода по сжижению газа.

Как следует из публикаций российских СМИ, в начале апреля Дмитрий Босов уволил своего партнёра по бизнесу Александра Исаева со всех постов в угольных компаниях «Сибантрацит» и «ВостокУголь».

«Исаев снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы «Сибантрацит» и «ВостокУголь». Отношения к деятельности компаний он не имеет», — говорилось в сообщениях.

Причиной такого решения стали «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации».

Затем Александр Исаев подал иск о защите деловой репутации против компаний, принадлежащих Дмитрию Босову. В данный момент эти сообщения удалены с сайтов компаний.

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