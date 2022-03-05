Былъ… Точнее, были

В ходе идущей на Украине спецоперации были уничтожены объекты базирования украинских ВМС в Очакове, Бердянске, частично в Одессе

Каждый русский офицер, изучавший в военно-морском училище историю военно-морского искусства, знает: после полного разгрома турецкого флота в Чесменском сражении в июле 1770 года императрица Екатерина Великая приказала отчеканить медаль с надписью «БЫЛЪ»…

С тех пор прошло уж более двух с половиной веков, и за это время русские моряки несколько раз давали поводы для того, чтобы вновь отлить медали с такой же надписью. К примеру, в 1944 году на Чёрном море почили в бозе флоты германских сателлитов Румынии и Болгарии. Есть и более близкие к нашему времени примеры.

В августе 2008 года по результатам войны 08.08.08. прекратили своё существование ВМС Грузии. Созданные после распада Советского Союза с уходом из Поти бригады кораблей Черноморского флота, они состояли из нескольких катеров, доставшихся грузинам от нашего Центра подготовки иностранных специалистов ВМС. Со временем к ним добавились ещё несколько плавсредств из «забугорного» секонд-хенда. Накануне Восьмидневной войны численность грузинских ВМC составляла 892 человека (в том числе 178 офицеров, 405 подофицеров, 119 матросов и 42 гражданских лица).

10 августа 2008 года в ходе боестолкновений с Черноморским флотом были потоплены корабли ВМС Грузии: бывший ракетный катер Р-15 ВМФ СССР – «Тбилиси» ВМС Грузии, патрульный катер типа «Даунтлесс» и сторожевой корабль (бывший рыболовный сейнер) Р101 «Кодори». Остальные плавсредства, стоя у причала, были отправлены на дно нашим спецназом непосредственно в Поти. Всего в ходе конфликта было уничтожено 11 плавединиц ВМС Грузии. Кроме того, 15 скоростных катеров Sea Doo и десантных пластиково-надувных катеров Black Shark были взяты российскими десантниками в качестве трофеев.

В настоящее время ВМС Грузии как отдельного рода войск не существует. После больших потерь, понесённых в ходе войны 08.08.08., в 2009 году грузинский флот был упразднён, а оставшиеся корабли переведены в состав береговой охраны. И Грузия стала единственной страной Черноморского бассейна, не имеющей своих ВМС…

Нечто подобное, только в других формах и масштабах, произошло с Военно-морским силами Украины, которые так и не приобрели формат полноценного Военно-морского флота, хотя для этого по итогам раздела Черноморского флота бывшего СССР были все возможности. Так, ВМСУ получили более 18% от всего плавсостава ЧФ на момент флотораздела, значительную часть военно-морских баз, пунктов базирования и аэродромной сети, массу техники и имущества. Однако всё это «хозяйство» было открыто разграблено, по-тихому разворовано и распродано, бездарно «пошло на иголки» – утилизировано и перепрофилировано.

К 2014 году – к моменту возвращения Севастополя и Крыма в состав России – ВМСУ представляли собой экзотическое, опереточное формирование, состоявшее из разнотипных устаревших плавединиц, не способное на море решать даже примитивные боевые задачи. После Русской весны остатки ВМС Украины стали базироваться на порты Украины в северо-западной части Чёрного моря и на азовский Бердянск. Попытки модернизации ВМС ни к чему реальному не привели, чего и не могло быть в условиях экономического упадка государства и жалкого состояния украинского кораблестроения. «Добили» ВМСУ события февраля-марта 2022 года.

Пока точной информации (а имеющаяся противоречива) о сегодняшнем состоянии ВМСУ нет. Однако известно достоверно: в результате боевого воздействия Вооружённых сил России в ходе начатой 24 февраля специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины были уничтожены объекты системы базирования ВМС в Очакове, Бердянске и частично в Одессе. Уничтожены в ходе боестолкновений и ударов высокоточным оружием основные плавединицы. Самим экипажем затоплен в Николаеве находящийся в ремонте флагман ВМСУ фрегат «Гетман Сагайдачный». Также уничтожен весьма немногочисленный состав авиапарка морской авиации ВМСУ – самолёты (2 Бе-12 в небоеспособном состоянии и 2 Ан-26 на хранении), вертолёты (4 Ка-27, 3 Ми-14 ПС или ПЛ, 1 Ка-29, 1 Ка-226). Пока остаются боеспособными части морской пехоты и морского спецназа, да и то не все…

Проект создания и существования военно-морских сил Украины, как и сам проект незалежной Украины – европейской страны, равной по территории и населению (во времена УССР) Франции – рухнул.