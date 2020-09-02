«Был ранее судим»: в Бурятии дядя отрубил племяннице пальцы за разбитый телефон

В Бурятии следователи разбираются в деталях шокирующего преступления. В селе Покровка Прибайкальского района ранее судимый 47-летний житель Улан-Удэ отрубил топором пальцы своей пятилетней племяннице. По версии следствия, мужчина учинил расправу над ребёнком из-за мобильного телефона, который девочка случайно повредила. Сейчас подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В Бурятии следователи задержали 47-летнего жителя Улан-Удэ, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей пятилетней племянницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, ранее судимый мужчина отрубил пальцы девочке за то, что она повредила его телефон.

«Отрубивший ребёнку пальцы мужчина был судим по ст. 228 (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств. — RT). Завтра Прибайкальский районный суд рассмотрит ходатайство о заключении мужчины под стражу», — сообщили RT в пресс-службе СК РФ по Республике Бурятия.

Жестокое наказание

Как рассказали RT в региональном ведомстве, преступление было совершено в селе Покровка Прибайкальского района. Там подозреваемый гостил у брата.

31 августа мужчины отправились заготавливать сено и взяли с собой девочку. Однако сенокос пришлось прервать из-за начавшегося дождя, от которого родственники укрылись в лесу.

Скоротать время братья решили за выпивкой, а девочке дядя дал поиграть свой мобильный телефон. По версии следствия, во время игры ребёнок случайно уронил гаджет и повредил его. Хозяин телефона пришёл из-за этого в ярость.

Он приказал племяннице положить ладонь на пень и на глазах у её отца отрубил топором ей два пальца, после чего убежал в лес.

Домой раненую девочку привёл отец. Мать вызвала скорую помощь, и ребёнка в срочном порядке госпитализировали. Врачи провели экстренную операцию и смогли пришить один палец. На данный момент мама находится в больнице с ребёнком.

По словам представителей СК, вечером дядя пострадавшей вернулся на место преступления, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«По данному факту следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — говорится в сообщении пресс-службы регионального Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время следователь приступит к допросу подозреваемого, после чего будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Семья на учёте не состоит

Как рассказала RT уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина, пострадавший ребёнок воспитывается в многодетной семье, которая до этого времени считалась благополучной.

«В связи с ЧП в Прибайкальском районе сегодня мною осуществлён выезд в район, в семью потерпевшей девочки. В семье ещё четверо детей, дети контактные, одеты в чистую одежду, накормленные, активные. Семья на профилактическом учёте не состоит, ведёт домашнее хозяйство», — рассказала RT Ганькина.

По её словам, по итогам выезда было проведено совещание с органами социальной защиты, здравоохранения, районной администрации, а семье уже оказана материальная помощь.

«В дальнейшем органами опеки и попечительства будет осуществляться патронаж семьи. Сегодня состоялся разговор с лечащим врачом по тактике лечения девочки, а также поддерживается связь с её мамой. Ситуация находится на контроле», — отметила Ганькина

В администрации Итанцинского сельского поселения RT сообщили, что отец девочки также был ранее судим, однако не смогли сказать, по какой статье.

«Дядя девочки — не очень адекватный человек. Он приезжает из Улан-Удэ в село косить и этим зарабатывает себе на жизнь. Многодетная семья живёт за счёт коров и хозяйства. Родители нигде не работают. У мамы и старшей дочери оформлена инвалидность. В целом семья благополучная и ничего плохого о них сказать нельзя», — рассказал RT глава поселения Сергей Арефьев.

Он добавил, что двое старших детей учатся в местной школе, а трое — дошкольники.

В Покровской общеобразовательной начальной школе от комментариев отказались.

Однако местные журналисты, побывавшие в Покровке, рассказывают, что по селу ходят слухи, будто девочка сама подставила руку под топор, когда дядя рубил дрова, и его вины в произошедшем якобы нет.