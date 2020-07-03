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"Был потрясен": посол США объяснил отсутствие СССР среди победителей фашизма
03 июля 2020, 17:00 • 77 • Политика
Американский дипломат не увидел повода для извинений перед россиянами
Сообщение Белого дома о том, что нацизм победили США и Великобритания, не имело целью оскорбить Россию, поскольку было адресовано британским союзникам. Об этом заявил посол Вашингтона в Москве Джон Салливан.
По его словам, он "был потрясен" реакцией российской стороны, поскольку в публикации американских властей не было ошибки или попытки переписать историю. Просто данные сообщения в открытых официальных аккаунтах Белого дома в "Инстаграм" и "Твиттер" предназначались только для британских подписчиков. Там и не собирались перечислять всех участников антигитлеровской коалиции, пояснил дипломат в интервью РБК.
В связи с этим Салливан не стал приносить извинения России, а также Канаде, Франции, Польше и другим странам. Но великодушно списал болезненную реакцию Москвы на "особый период", когда люди были "очень ранимы".
Белый дом 8 мая опубликовал в соцсетях поздравления с годовщиной победы над гитлеровской Германием, указав в числе победителей только США и Великобританию. В Москве жестко отреагировали на публикацию, порекомендовав изучить факты. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство было вынуждено провести разъяснительную работу с американскими дипломатами.
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