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«Был органичной частью режима Порошенко»: кабмин Украины уволил Вятровича с поста главы Института нацпамяти

19 сентября 2019, 01:09  •  7 • Украина
Владимир Вятрович покидает должность председателя Украинского института национальной памяти. Об этом он сообщил в своём Facebook. Соответствующее решение было принято украинским кабинетом министров. По словам историка, его заверили, что правительственный орган не изменит формат и направление своей работы. Эксперты отмечают, что увольнение Вятровича было ожидаемо, поскольку он прочно ассоциировался с режимом Петра Порошенко. В то же время аналитики полагают, что существенных перемен во внутренней политике Украины не произойдёт.
 
© iie.kz; GENYA SAVILOV / AFP
 

На заседании украинского кабинета министров принято решение об увольнении Владимира Вятровича с поста директора Украинского института национальной памяти. Об этом сообщил интернет-изданию «Страна.UA» нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский.

«Уволили за согласием сторон», — сказал парламентарий.

Эту информацию подтвердил сам Вятрович. В своём Facebook он заявил, что за пять с половиной лет добился «большинства амбициозных целей, которые ставил перед собой». В частности, сделал Украину «свободной от тоталитарной символики» и проделал «масштабную работу по популяризации украинской истории».

«Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука, что, несмотря на смену руководителя, институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы», — сказал Вятрович.

В июне он жаловался на то, что может лишиться своей должности в связи с достаточной жёсткой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в должность 20 мая. Тогда же Вятрович сообщил о решении перейти в политику — его выбор пал на партию экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Его увольнение — это замечательно, но говорить о том, что что-то кардинально изменится, пока рано. Потому что институт продолжает действовать, более того, ему значительно увеличивают бюджет. Может быть, будет меньше оголтелого национализма, абсолютно неприемлемого», — заявил RT политолог, экономист Александр Дудчак.

Работа Вятровича заключалась в генерировании «наукообразной ненависти» в отношении России, а иногда и Польши, заметил политолог Александр Асафов. По его мнению, в Киеве убрали фигуру, плотно связанную с предыдущим политическим режимом.

«Безусловно, для обновлённого украинского режима он токсичен, поскольку является органичной частью предыдущего режима. То, что принято решение его уволить, — это репутационно правильно, поскольку реализует запрос на обновление. На политические решения, на отношения с Россией и Польшей, я думаю, это никак не повлияет. Но будет попытка показать, что это конструктивный жест, за которым могут быть определённые позитивные последствия. Возможно, от каких-то идей откажутся, но я не думаю, что это произойдёт», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По мнению источника RT в партии «Батькивщина», увольнение Вятровича говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить вектор внутренней политики.

«Новый президент готов идти на компромиссы, бездумной декоммунизации больше не будет. Это вызовет протест у радикалов, но это проблема Арсена Авакова. Насильственной украинизации тоже больше не будет, что будут приветствовать жители восточных и южных регионов страны», — заявил собеседник RT.

  • Владимир Вятрович
  • Facebook
  • © uinp.gov.ua

Заметим, что Вятрович был одним из главных идеологов политики, проводимой администрацией бывшего президента Украины Петра Порошенко. Так, он отметился множеством предложений в рамках исполнения закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», который был принят Верховной радой 9 апреля 2015 года. Вдобавок Вятрович предлагал перенести празднование Дня победы с 9 на 8 мая. По его мнению, советская традиция празднования победы в Великой Отечественной войне 9 мая якобы используется для дестабилизации ситуации на Украине.

Под его руководством Институт национальной памяти проводил мероприятия, призванные рассказать о вкладе, который якобы внесли члены Украинской повстанческой армии* (УПА) в победу над фашистскими захватчиками.

Подобная антироссийская и антисоветская деятельность привела к тому, что Вятрович в ноябре 2018 года попал под контрсанкции со стороны России. Историка включили в список из 322 физических и 68 юридических лиц Украины, в отношении которых правительство РФ ввело специальные экономические меры для противодействия недружественным и противоречащим международному праву шагам Киева в отношении российских граждан и юрлиц.

Наряду с этим Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело о реабилитации нацизма. В ведомстве подчёркивали, что «отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского процесса, итогов Второй мировой войны, а также героизация нацистских преступников не могут остаться без должного внимания».

Добавим, что праворадикальные и националистические взгляды Вятровича были также отмечены Польшей, которая объявила его персоной нон грата. Кроме того, западные историки указывали на то, что Вятрович занимается восхвалением «украинских националистических организаций». Так, в 2017 году ряд его иностранных коллег призвали не допускать директора УИНП к участию в конференции о холокосте евреев на Украине.

«Он неоднократно манипулировал фактами и опускался до вранья, когда заходила речь об участии украинских националистов в холокосте... Он отрицал факт участия украинских националистов в этнических чистках волынских поляков и неустанно работал над оправданием преступлений ОУН-УПА против мирного польского населения», — говорилось в открытом письме Фонда стратегической культуры, составленном на французском, английском и польском языках.

Как отметил источник RT в партии «Слуга народа», идеи Вятровича нередко приводили к конфликтам между Польшей и Украиной.

«Его националистические идеи приводили к международным конфликтам. Внутри Украины его идеи по декоммунизации вызывали протест у многих жителей страны. Националистические взгляды Вятровича не разделяет и новый президент Владимир Зеленский, поэтому его увольнение было прогнозируемо», — отметил собеседник.

«Институт упразднён не будет, но, очевидно, его работа практически не будет заметна. Зеленский готов пойти на уступки странам Восточной Европы, которые выступают против закона о языке и притеснений национальных меньшинств. Поэтому политика Порошенко будет очень быстро забыта», — считают в партии «Голос».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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