«Был неизвестен спецслужбам»: предполагаемый убийца учителя под Парижем имел статус беженца

Подозреваемый в убийстве учителя истории и географии колледжа Конфлан-Сент-Онорин имел статус беженца. Об этом заявил глава Национальной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар. Он сообщил, что нападавший, «россиянин чеченского происхождения», родился в Москве в 2002 году. В посольстве РФ во Франции рассказали, что предполагаемый преступник находился во Франции в течение 12 лет с тех пор, как его семья была принята французской стороной.

Подозреваемый в убийстве учителя истории и географии колледжа Конфлан-Сент-Онорин имел статус беженца и был неизвестен спецслужбам. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Национальной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

По его словам, злоумышленник, нейтрализованный сотрудниками спецслужб — «россиянин чеченского происхождения», который родился в Москве в 2002 году.

Рикар добавил, что подозреваемый «имел вид на жительство, выданный 4 марта прошлого года».

Руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов, комментируя эту информацию, рассказал, что предполагаемый преступник находился во Франции в течение 12 лет с тех пор, как его семья была принята французской стороной. Он подтвердил, что подозреваемый Абдулах Анзоров — чеченского происхождения.

«Этот человек въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году, в возрасте шести лет. Здесь семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство, сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году», — приводит ТАСС слова Паринова.

Паринов добавил, что подозреваемый в преступлении Анзоров проживал во Франции в течение 12 лет и не контактировал с посольством.

«В данном случае важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию, которую Россия всегда, безусловно, осуждает во всех её проявлениях», — подчеркнул дипломат.

В комментарии RT Паринов отметил, что сотрудники связались с коллегами из Министерства внутренних дел Франции. По его словам, в будущем этот контакт сохранится.

«Поскольку эта трагедия произошла на территории Франции, определять террориста — не наше дело, и у нас нет никаких возможностей, чтобы проводить расследование здесь. На пресс-конференции, которую недавно дал республиканский прокурор, было подтверждено российское происхождение нападавшего и его семьи», — сказал он.

Инцидент прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования родным погибшего. Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства», — подчеркнул он.

По словам Кадырова, это «не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев».

«Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Ранее о личности предполагаемого преступника сообщили французские СМИ. В частности, телеканал BFM TV сообщил, что нападавший, обезглавивший преподавателя Самуэля Пати — 18-летний выходец из Чечни. В свою очередь, издание Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что преступник — родившийся в Москве Абдулах Анзоров, имеющий чеченские корни.

Убийство учителя произошло накануне в пригороде Парижа Эврё. По предварительным данным, на мужчину, выкрикивая исламистские лозунги, напал вооружённый ножом человек, после чего обезглавил жертву. По данным Figaro, после убийства преступник пытался скрыться, однако его заметили бойцы спецподразделения. Прибывшая на место преступления полиция застрелила напавшего.

Согласно сообщениям французских СМИ, погибший преподаватель, читая студентам лекцию о свободе слова, продемонстрировал им изображения карикатур на пророка Мухаммеда. После этого, по неподтверждённым данным, ему начали поступать угрозы.

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Жан-Франсуа Рикар также сообщил, что по факту произошедшего были задержаны девять человек. Все они, уточнил глава прокуратуры, были помещены под стражу.

Рикар уточнил, что четверо задержанных приходятся нападавшему близкими родственниками. Кроме того, среди задержанных оказались отец одной из учащихся, которая пожаловалась на учителя, а также его супруга.

По словам главы прокуратуры, которые приводит РИА Новости, сводная сестра нападавший в 2014 вступила в террористическую группировку «Исламское государство»* в Сирии.

Отец одного из студентов колледжа, где преподавал погибший профессор, рассказал, что произошло в ходе лекции, на которой ученикам были показаны карикатуры на пророка.

Комментарии родителей учеников погибшего

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший к месту происшествия, назвал произошедшее террористической атакой.

«Один из наших сограждан был убит сегодня, потому что он преподавал, потому что он учил студентов свободе слова, свободе верить и не верить», — приводит его слова Le Monde.

Соболезнования семье убитого преподавателя выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я выражаю соболезнования его семье и французам. Мои мысли также с учителями во Франции и повсюду в Европе. Без них нет граждан. Без них нет демократии», — написала она в Twitter.

Адвокат Самья Мактуф заявила RT France, что теракт произошёл во время процесса по делу об атаке на редакцию Charlie Hebdo.

«Это новый теракт, направленный против наших институтов, в то время, когда идет процесс по делу о нападении на Charlie Hebdo, когда нашим журналистам попытались заткнуть рот. Были убиты журналисты, полицейские, сограждане иудейского вероисповедания… С моей точки зрения, самой необходимой и срочной мерой сегодня является подъём осознания или, может быть, ещё больший, чем раньше, рост сознательности по отношению к этому варварству, которое воплощает себя, проявляет себя в наших институтах», — отметила она.

Напомним, в 2015 году во Франции также произошла атака, связанная с демонстрацией карикатуры на пророка Мухаммеда. 7 января террористы в редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, разместившего подобный материал, и открыли огонь по её сотрудникам. В результате теракта погибли 12 человек, 11 получили ранения.

2 сентября начались слушания по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo. Всего перед судом предстанут 14 человек — 13 мужчин и одна женщина.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.