«Был недосягаем почти десять лет»: какое значение имела ликвидация Усамы бен Ладена

2 мая 2011 года на территории Пакистана американские морские пехотинцы устранили лидера «Аль-Каиды»* Усаму бен Ладена. По официальной версии, «террориста номер один» предполагалось взять живым, но он оказал вооружённое сопротивление и был убит. Администрация Барака Обамы назвала ликвидацию бен Ладена важным достижением США. Однако эксперты склонны считать, что гибель организатора терактов 11 сентября стоит воспринимать скорее как акт запоздалого возмездия. По их мнению, спустя десять лет после трагедии фигура бен Ладена уже не имела большого значения в деятельности террористического интернационала.

Десять лет назад в пакистанском городе Абботтабад отряд спецназа американской морской пехоты SEAL ликвидировал главаря террористической группировки «Аль-Каида»*. Практически сразу после гибели «террориста номер один» об успешном завершении операции перед гражданами США отчитался 44-й президент Барак Обама.

Как рассказал глава Белого дома, бен Ладен оказал вооружённое сопротивление и был уничтожен в ходе перестрелки с военными. Устранение лидера «Аль-Каиды» Обама назвал успехом Вашингтона, но подчеркнул важность продолжения борьбы с терроризмом.

«На данный момент смерть бен Ладена — самое важное достижение в усилиях нашей страны, направленных на уничтожение «Аль-Каиды». Однако его смерть не означает прекращение наших усилий. Без сомнения, «Аль-Каида» продолжит совершать на нас нападения», — подчеркнул Обама.

«История долгих поисков полна загадок»

Бен Ладен считается организатором масштабной террористической диверсии, которая произошла 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании.

В этот день исламисты-смертники угнали пассажирские самолёты, направив их на гражданские и военные объекты Соединённых Штатов. Наиболее массовой по числу жертв стала атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке — погибли около 3 тыс. человек.

Американские спецслужбы возложили вину за теракты на «Аль-Каиду» и лично Усаму бен Ладена, который впоследствии неоднократно признавал свою ответственность за нападение на Соединённые Штаты.

В ответ на диверсии смертников, заручившись поддержкой союзников, США начали военную операцию «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom) в Афганистане. Одной из её ключевых целей был поиск «террориста номер один». В ходе боевых действий Соединённые Штаты свергли правительство «Талибана»**, создали разветвлённую военную инфраструктуру, но не смогли найти бен Ладена.

В комментарии RT директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев рассказал, что существует несколько версий, объясняющих продолжительные и безуспешные поиски бен Ладена.

«Террорист номер один» был недосягаем для США почти десять лет. Есть не лишённая здравого смысла точка зрения о том, что поискам бен Ладена препятствовали определённые силы внутри самих Соединённых Штатов. Но это только гипотеза. Скорее всего, — и на это очень многое указывает, — бен Ладену покровительствовала Межведомственная разведка Пакистана», — рассуждает Казанцев.

Эту версию аналитик объясняет главным образом резкой деградацией американо-пакистанских отношений после подъёма в 1980-е годы, когда СССР участвовал в афганской кампании.

Кроме того, как полагает Казанцев, за обеспечение безопасности бен Ладена спецслужба Пакистана могла получать средства от исламистских фондов Ближнего Востока, финансировавших террористов.

Несколько иной точки зрения придерживается научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар.

«История долгих поисков по-прежнему полна загадок. Есть основания полагать, что в среде пакистанских властей существовали разногласия — одни круги поддерживали Вашингтон Соединённых Штатов, другие же выступали резко против него. Видимо, по какой-то причине Белый дом не смог найти общий язык и с лояльной частью пакистанского руководства, чтобы те помогли обнаружить бен Ладена», — предположил Нессар.

В результате операция по устранению «террориста номер» один, получившая название «Копьё Нептуна», проходила без ведома Исламабада. Как пояснил позже в интервью TIME, директор ЦРУ Леон Панетта (занимал эту должность в 2009—2011 годах. — RT) Вашингтон отказался координировать свои действия с Пакистаном, опасаясь «подставить операцию под удар».

При этом незаконное пересечение американскими войсками государственной границы спровоцировало резкое ухудшение отношений между США с Пакистаном. Также «Копьё Нептуна» стало одним из факторов, который способствовал серьёзному военно-политическому сближению Исламабада и Китая, констатировали аналитики.

«Опрометчивая политика»

Американские власти утверждают, что операция «Копьё Нептуна» тщательно готовилась. Перед ликвидацией бен Ладена за домом в Абботтабаде, где он проживал, было установлено наблюдение. Здание привлекло внимание разведки США из-за своих крупных размеров по сравнению с окружающими строениями и отсутствия подключения к телефонной сети и интернету.

«Специалисты по анализу разведданных пришли к выводу, что это здание было построено специально для того, чтобы служить укрытием для влиятельного человека. Вскоре нам стало известно, что, помимо двух братьев и их семей, там жили и другие люди — третья семья. Её численность и состав точно совпадали с той частью семьи бен Ладена, которая, как мы считали, скорее всего, находилась вместе с ним», — пояснил 2 мая 2011 года в ходе пресс-брифинга высокопоставленный представитель администрации Обамы.

Согласно официальной информации, у американских военных не было абсолютной уверенности в том, что в «подозрительном» здании проживает именно бен Ладен. Так, по словам Панетты, морпехам предписывалось по возможности захватить бен Ладена в плен, а в случае, если его не окажется в здании, «выметаться оттуда».

Дом в Абботтабаде, гд е укрывался бен Ладен

Reuters

Серьёзной проблемой было опознание бен Ладена. Спецслужбы США не исключали того, что его внешность могла достаточно сильно измениться. Главным ориентиром для спецназовцев SEAL стал, по сути, только высокий рост «террориста номер один». Он составлял около 6 футов и 3 дюймов (приблизительно 190 см).

Именно по росту происходила косвенная идентификация уже убитого бен Ладена. Докладывая Обаме о результатах рейда на дом в Абботтабаде, начальник Совместного командования специальных операций США Уильям Макрейвен (занимал этот пост в 2008—2011 годах. — RT) рассказал, что для предварительной установки личности бен Ладена одному из высокорослых морпехов пришлось лечь на землю рядом с телом террориста. Окончательно личность террориста подтвердилась уже по результатам ДНК-экспертизы.

По официальной версии США, бен Ладен оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован выстрелами в голову и грудь. «Террорист номер один» был захоронен в Аравийском море с соблюдением мусульманских обычаев.

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Стоит отметить, что вдовы главаря боевиков утверждают, что в момент убийства их супруг был безоружен. Аналогичную версию изложил в своей книге «Нелёгкий день» и участник «Копья Нептуна» экс-морпех Мэтт Биссонетт.

Он пишет, что бен Ладен был убит сразу, как только спецназовцы заметили фигуру, похожую на него. Первая пуля попала в правую сторону головы террориста, затем военнослужащие произвели несколько выстрелов в грудь.

В комментариях СМИ на условиях анонимности морские пехотинцы признавались, что перед ними не ставилась задача взять бен Ладена живым. Тем не менее, главный советник Обамы по борьбе с терроризмом в 2009—2013 годах, один из организаторов «Копья Нептуна» Джон Бреннан говорил, что «если бы у нас была возможность взять его (бен Ладена. — RT) живым, мы бы ей воспользовались».

Помимо главаря «Аль-Каиды», в ходе операции погибли сын бен Ладена Халид, посыльный Абу Ахмед аль-Кувейти, брат курьера и одна женщина, которую, по информации властей США, оборонявшиеся использовали как живой щит.

Нестыковки в официальной версии произошедшего эксперты объясняют попыткой администрации Обамы представить смерть главаря «Аль-Каиды» как важнейшее достижение в борьбе с террористическим интернационалом.

Как считает Андрей Казанцев, уничтожение бен Ладена правильнее было бы воспринимать как акт затянувшегося возмездия за теракты 11 сентября. Существенного практического значения в контексте борьбы с терроризмом, по мнению эксперта, оно не имело.

По словам Казанцева, главарь «Аль-Каиды» являлся «авторитетным человеком» в радикальных исламистских кругах, но во второй половине 2000-х годов его роль в деятельности террористического интернационала заметно сократилась. При этом в США продолжал циркулировать стереотип о том, что бен Ладен — «главный источник мирового зла».

Усама бен Ладен

Reuters

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Схожей точки зрения придерживается и Омар Нессар. Он говорит, что Бен Ладен сыграл важную роль на этапе становления «Аль-Каиды», но в дальнейшем, когда эта террористическая организация превратилась в сетевую структуру, её центральное руководство утратило прежнюю власть.

Нессар полагает, что Соединённые Штаты могли избежать множества проблем, связанных с терроризмом, если бы не стали вмешиваться в войну в Афганистане, которую вёл Советский Союз в 1979—1989 годах. По мнению востоковеда, Вашингтон не рассчитал последствия опрометчивой поддержки исламистских сил, противостоявших Москве и официальному светскому правительству в Кабуле.

«США развернули широкую военную помощь боевикам-моджахедам. Для американцев было гораздо важнее бороться с СССР, чем прогнозировать последствия, в том числе для собственной безопасности. Именно в Афганистане после ухода советских войск был сформирован костяк «Аль-Каиды». За свою опрометчивую политику США заплатили очень высокую цену», — пояснил Нессар.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.