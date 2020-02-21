Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
Надо ли ужесточить наказание за оправдание терроризма? (Руслан Осташко)
День национального позора: украинцев, вывезенных из Уханя, забросали камнями под...
С поправкой на инфляцию: Минфин назвал траты на голосование по изменению Констит...
Главная / Аналитика

Был ли Ленин немецким шпионом или только прикидывался?

21 февраля 2020, 06:09  •  116 • Аналитика
© РИА Новости
Некто Карпов написал статью с призывом к войне. Она вышла 21 февраля 1918 года в газете "Правда". Война была названа "революционной", "Карпов" оказался Лениным: для одних – лидер победивших большевиков, для других – окопавшийся в России немецкий шпион.
© РИА Новости / А. Чепрунов
Печать газеты "Правда"
Впервые о Ленине-шпионе заговорили весной 1917-го, второй раз – весной 1918-го. Сначала показания давал бывший офицер русской контрразведки, затем о связях Ленина с немцами узнали из вывезенных в США документов.
Неуловимый Джо
Первое дело завело Временное правительство. Свидетелем выступал прапорщик Ермоленко. В начале Первой мировой он попал в немецкий плен, был перевербован и весной 1917-го переправлен в Россию с подрывными целями. Его арестовали, допросили – он рассказал, что кроме него в Берлине завербовали еще и Ленина. Политический процесс против большевиков так и не провели – в тот же год они просто взяли власть в свои руки.
© РИА Новости
Установление Советской власти на территории России. Агитационный поезд "Октябрьская революция". 1918 г
Второе дело даже не пытались заводить, хотя документы, которые весной 1918-го оказались у американца Сиссона, сообщали: 2 марта 1917 года Немецкий банк открыл огромный кредит для русских большевиков. Выяснилось, что эту "информационную бомбу" взял с потолка один питерский журналист и втюхал иностранцу за $25 000. Для голодного Петрограда в марте 1918-го это были хорошие деньги.
Был ли Ленин немецким шпионом или только прикидывался?
03:00
Всем давали и все брали
Ленина считали шпионом по двум причинам. Первая – его приезд домой в апреле 1917-го из Швейцарии через Германию, с которой Россия воевала. Притом он ехал не в одиночку, а с большой группой революционеров разных мастей. По этому поводу современник событий немецкий генерал Эрих Людендорф все сказал: "Проезд Ленина через Германию имел оправдание: Россия должна была рухнуть в пропасть". Немцы пропускали не людей, а "заряд", который разорвет страну изнутри, и победить ее будет несложно.
© Фото : National Archives and Records Administration
Генерал фон Гинденбург, кайзер Вильгельм и генерал Людендорф в германском генеральном штабе. Январь 1917 года
Вторая причина думать, что Ленин путался с немцами, это деньги. Они действительно водились у большевиков. Их источник профессор МПГУ Герман Артамонов прояснил так:
"Германия финансировала все политические партии России, которые боролись против самодержавия, а на самом деле – против верховного главнокомандующего. В мемуарах кайзера Вильгельма II указано, какие партии какие суммы получали. Брали абсолютно все, большевики даже меньше других – их не считали за серьезную силу, – фактически им давали деньги на войну против собственного правительства".
© РИА Новости / РИА Новости
Ленин в Горках
Если немцы и полагались на Ленина, то он вел себя "не по-шпионски". Подписал с Германией Брестский мир и отказался его выполнять. В том же 1918-м, когда в Германии произошла революция и она стала республикой, Ленин похвалился, что это они с Зиновьевым написали на немецком языке кое-какую брошюрку и распространили ее среди немецких социалистов!..
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
20 февраля 2020, 10:39
Современные профсоюзы: борцы за права трудящихся или наймиты капитала
20 февраля 2020, 13:54
Жалобы на наездников
20 февраля 2020, 13:54
Откровенный разговор президента
20 февраля 2020, 20:24
Активизировать усилия
20 февраля 2020, 20:24
Оценка ситуации в сирийском Идлибе от турецких СМИ
20 февраля 2020, 10:39
В США назвали 5 подводных лодок, способных завершить историю человечества
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
20 февраля 2020, 04:09
ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины
19 февраля 2020, 03:56
Как Геращенко из студии "ушла"
16 февраля 2020, 21:39
Отдых 2020: В Турции скоро будут ноги вытирать о «руссо туристо»
15 февраля 2020, 22:54
"Можно мне микрофон?": Зеленский попал в неудобную ситуацию в Мюнхене
14 февраля 2020, 11:09
Россия ответит за Сирию: Убийство турецких солдат было посланием Кремлю
14 февраля 2020, 07:54
Киев отказался от эвакуации из Китая, украинцы молят о помощи: "Услышьте нас, пожалуйста!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.