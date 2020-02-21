Некто Карпов написал статью с призывом к войне. Она вышла 21 февраля 1918 года в газете "Правда". Война была названа "революционной", "Карпов" оказался Лениным: для одних – лидер победивших большевиков, для других – окопавшийся в России немецкий шпион.

© РИА Новости / А. Чепрунов Печать газеты "Правда"

Впервые о Ленине-шпионе заговорили весной 1917-го, второй раз – весной 1918-го. Сначала показания давал бывший офицер русской контрразведки, затем о связях Ленина с немцами узнали из вывезенных в США документов.

Неуловимый Джо

Первое дело завело Временное правительство. Свидетелем выступал прапорщик Ермоленко. В начале Первой мировой он попал в немецкий плен, был перевербован и весной 1917-го переправлен в Россию с подрывными целями. Его арестовали, допросили – он рассказал, что кроме него в Берлине завербовали еще и Ленина. Политический процесс против большевиков так и не провели – в тот же год они просто взяли власть в свои руки.

© РИА Новости Установление Советской власти на территории России. Агитационный поезд "Октябрьская революция". 1918 г

Второе дело даже не пытались заводить, хотя документы, которые весной 1918-го оказались у американца Сиссона, сообщали: 2 марта 1917 года Немецкий банк открыл огромный кредит для русских большевиков. Выяснилось, что эту "информационную бомбу" взял с потолка один питерский журналист и втюхал иностранцу за $25 000. Для голодного Петрограда в марте 1918-го это были хорошие деньги.

Был ли Ленин немецким шпионом или только прикидывался? 03:00

Всем давали и все брали

Ленина считали шпионом по двум причинам. Первая – его приезд домой в апреле 1917-го из Швейцарии через Германию, с которой Россия воевала. Притом он ехал не в одиночку, а с большой группой революционеров разных мастей. По этому поводу современник событий немецкий генерал Эрих Людендорф все сказал: "Проезд Ленина через Германию имел оправдание: Россия должна была рухнуть в пропасть". Немцы пропускали не людей, а "заряд", который разорвет страну изнутри, и победить ее будет несложно.

© Фото : National Archives and Records Administration Генерал фон Гинденбург, кайзер Вильгельм и генерал Людендорф в германском генеральном штабе. Январь 1917 года

Вторая причина думать, что Ленин путался с немцами, это деньги. Они действительно водились у большевиков. Их источник профессор МПГУ Герман Артамонов прояснил так:

"Германия финансировала все политические партии России, которые боролись против самодержавия, а на самом деле – против верховного главнокомандующего. В мемуарах кайзера Вильгельма II указано, какие партии какие суммы получали. Брали абсолютно все, большевики даже меньше других – их не считали за серьезную силу, – фактически им давали деньги на войну против собственного правительства".

© РИА Новости / РИА Новости Ленин в Горках

Если немцы и полагались на Ленина, то он вел себя "не по-шпионски". Подписал с Германией Брестский мир и отказался его выполнять. В том же 1918-м, когда в Германии произошла революция и она стала республикой, Ленин похвалился, что это они с Зиновьевым написали на немецком языке кое-какую брошюрку и распространили ее среди немецких социалистов!..

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik