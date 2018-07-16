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Был Илья Муромец, а стал — Черниговец

16 июля 2018, 21:24  •  132 • В России

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что в столице Украины решено поставить 11-метровый памятник Илье Муромцу. А так как времени на качественное переписывание истории украинцам катастрофически не хватает, памятник Илье Муромцу делают очень быстро - с помощью 3D-принтера, просто оцифровав фото «самого сильного человека мира», некоего Василия Вирастюка. Разумеется, украинца по происхождению. Почему памятник не назвать - «украинский богатырь Василий», тихо открыть и любоваться им? Очень просто - в этом случае, москали не оказываются виноватыми в украинских бедах. А это - непорядок, это базис и скрепа современной Украины, которую политологи давно уже называют - «проект Антироссия». Все должно быть наоборот, поперек москалям, с надрывом, на нерве, с визгами и обидками. И великий оратор современности Виталий Кличко, тут же напомнил об этом громадянам:

«Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, это наш богатырь, это наша история. Которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть».

Хорошо, а кто же тогда родился в селе да в Карачарове, под городом да Муромом (сейчас это — Владимирская область России)? Это неважно. Главное, вовремя исправить статью в «Википедии», она теперь основной источник знаний в современном мире.

Самое забавное, что этими правками, ровно год назад, прямо с рабочих компьютеров, занимались сотрудники Министерства обороны Украины (даже не Министерства образования — почувствуйте разницу), пока их не поймали за руку. Они развязали в электронной энциклопедии «войну правок», пытаясь поменять место рождения былинного богатыря с села Карачарово под Муромом, на село Моровск под Черниговым. В интернете Украинская армия воевала так же ожесточенно, как в Дебальцевском котле, пока администация «Википедии» не запретила вносить какие-либо правки в статью. Результат - как в котлах на Донбассе - в русскоязычной Википедии, Илья Муромец по прежнему родился под Муромом - в селе Карачарово. Пикантности этой истории добавляет тот факт, что и Муром, и Чернигов, и Киев - все это было во времена князей и богатырей Русью. А вот Украины тогда даже в заводе не было, и все эти стенания про «украденную историю» отдают бессмысленным безумием.

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