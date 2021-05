Был Илон Маск ваш, да стал наш: Запад напуган выступлением основателя Tesla на "Путинском форуме" • 150 • Политика Западная общественность и СМИ крайне остро восприняли недавнее выступление Илона Маска на форуме "Новое знание" в Москве. В Европе и США недоумевают: почему миллиардер принял приглашение Владимира Путина, переданное через Дмитрия Пескова, почему не осудил "агрессию России", почему говорил о русских талантах и великих достижениях, почему похвалил энтузиазм молодёжи и почему заявил о желании построить завод Tesla в нашей стране? Достаточно резкая реакция Запада на выступление Илона Маска на "прокремлёвском форуме" была предсказуемой. Казалось бы, ничего особенного в участии главы Tesla и SpaceX в таком мероприятии нет. Ведь известные западные бизнесмены далеко не первый год участвуют в Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и других крупных мероприятиях, организуемых властями России. Однако Маск в восприятии западного истеблишмента – фигура особая. Как смеет "токсичная" Россия касаться своими руками этой квинтэссенции западного либерального технологического будущего? И тем удивительнее Западу было узнать, что приглашение Маску было направлено пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым. И мы понимаем, что это едва ли была инициатива, не согласованная с первым лицом государства. Само выступление Маска было выдержано в настолько позитивном ключе по отношению к России, что ряд западных СМИ просто растерялись от неожиданности. Тем более что Маск призвал к усилению контактов между США и Россией, то есть сделал заявление, которое на самом деле противоречит политике и последним действиям Вашингтона по отношению к Москве. "Так много талантов и энергии" Американское деловое агентство Bloomberg написало 21 мая, после выступления Маска на "Новом знании", что миллиардер крайне комплиментарно отозвался о России и её молодёжи. Американские журналисты обратили внимание, что Маск щедро раздавал советы на тему позитивного отношения к будущему и дал высокую оценку "русскому энтузиазму". В России очень много талантов и энергии. Надеюсь, эта энергия будет направлена в будущее, я просто хотел бы настоятельно призвать людей стремиться сделать будущее лучше и с оптимизмом смотреть в будущее, – приводит слова Маска Bloomberg. Агентство между тем постаралось добавить "ложку дёгтя", напомнив, что SpaceX лишила Роскосмос монополии на запуски космонавтов и астронавтов на МКС. SpaceX разрушила девятилетнюю монополию России на доставку экипажей на Международную космическую станцию, когда в мае прошлого года отправила на орбиту двух американских астронавтов. Компания также конкурирует с русским космическим агентством Роскосмос в области космического туризма, – указывает агентство. Этот позитивный по отношению к России настрой Маска крайне не понравился журналистам Financial Times. Они пишут, что глава SpaceX и Tesla в своём выступлении изложил концепцию баз на Луне и Марсе, а также высоко отозвался о русских учёных – Константине Циолковском и Сергее Королёве, которого британцы назвали "архитектором советской космической программы". Россия с завистью следила за успехами SpaceX, поскольку её собственная в прошлом очень перспективная космическая программа ныне погрязла в коррупционных скандалах, а её директор признал своё поражение в ссоре с Маском в Twitter, – беззастенчиво пишет FT. Издание при этом, вероятно, имеет в виду главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, хотя не называет его по имени. Также остаётся неясным (нет ссылок), в каком именно посте в Twitter Рогозин якобы признавал поражение космической программы России в гонке с США. Впрочем, это и не важно. Важно, что Financial Times пытается сказать своим читателям: если уж Маск и благоволит русским, так это только из-за того, что они проиграли "западному гению" и с жадностью ловили каждое его слово. Хотя в реальности Маск сказал во время выступления о России гораздо больше хорошего, чем услышал о себе в ответ. Завод Tesla в России? Не может быть Деловому изданию Wall Street Journal не понравилась идея Маска построить завод Tesla в России. Ведь в ответ на вопрос, возможно ли это, миллиардер мог бы уклончиво сказать, что пока такие планы не рассматриваются. Вместо этого он был воодушевлён и позволил себе оценочное суждение о том, что "это было бы здорово". Но WSJ радуется тому, что такая перспектива едва ли возможна. Русский рынок электромобилей невелик, хотя в последние годы он вырос. По данным "Автостат", на начало 2021 года в России было зарегистрировано около 11 000 легковых электромобилей, из которых только 700 были моделями Tesla. По данным "Автостат", самой популярной моделью в России является Nissan Leaf - около 9000 автомобилей, – пишет издание. Маску нет никакого смысла строить завод Tesla в России из-за "отсутствия зарядной инфраструктуры". В стране насчитывается всего 400 зарядных станций, сообщает издание со ссылкой на неназванных аналитиков. Однако Маск, судя по всему, строит планы на тесное взаимодействие с Россией, оттого и сделал заявление, спровоцировавшее целый бум предложений от глав различных регионов России, призвавших главу компании выбрать именно их в качестве места для создания завода. Британское издание Daily Mail также было удивлено заявлением Маска о желании построить завод Tesla в России и не видит в этом смысла. Газета пишет, что в этом смысле для компании куда как предпочтительнее Китай, и неясно, зачем вообще миллиардер планирует связаться с русскими. Tesla уже хорошо зарекомендовала себя в Китае, который является для компании вторым по величине рынком с долей в 30% продаж. Сейчас Tesla производит электрические седаны Model 3 и внедорожники Model Y на заводе в Шанхае. Но китайское правительство продолжает выражать озабоченность по поводу безопасности автомобилей Telsa, которые оснащены камерами, – пишут британцы. Укрепление связей с Россией и встреча с Путиным Однако наибольший резонанс вызвали заявления Маска с призывом укреплять взаимоотношения США и России. Этого посыла в словах Маска на Западе не поняли. Там привыкли, что если в России выступает крупный западный бизнесмен, то он, как правило, найдёт способы пусть даже мягко, но покритиковать "путинский режим" за "русских хакеров", "аннексию Крыма", "отравление Навального". Или хотя бы намекнуть, что существует такая вещь, как санкции. Но Маск продемонстрировал, что он вне этого дискурса, пишет Business Insider. "В России много талантов и энергии, – повторился Маск. – И я полагаю, что должно быть больше диалога и коммуникации между Россией и США". Издание отмечает, что Маск уже неоднократно проявлял повышенный интерес к России. Он не только время от времени позволяет себе реагировать в Twitter на различные события фразами на русском языке, но и ранее в этом году предлагал Владимиру Путину пообщаться онлайн в набирающей популярность соцсети Clubhouse. Это поведение Маска издание называет "странным". Ранее в этом году у Маска было странное взаимодействие с Кремлём, после того как в феврале он спросил через свой Twitter-аккаунт, не хочет ли президент Владимир Путин пообщаться с ним в Clubhouse, Праймериз "Единой России" атакуют хакеры: До 15 тысяч запросов в секунду – пишет Business Insider. Об этом же пишет и Financial Times, отмечая, что теперь вопрос может стоять вообще и о личной встрече Маска с Путиным. Подобные слухи сейчас имеют на Западе всё большее хождение, так как впервые интерес Маска к Кремлю оказался взаимным. Однако Песков сказал журналистам, что Россия не ведёт активную подготовку встречи Маска и Путина, но надеется, что "в какой-то момент это, вероятно, произойдёт", – пишет FT. Наконец, от Запада не скрылось и то, что участие Маска в форуме "Новое знание" было инициативой Кремля, а не самого бизнесмена. Все СМИ, писавшие о выступлении Маска, указали, что на форум его пригласил Песков, то есть, считай, что сам Путин. И Маск это приглашение принял, не раздумывая. Не поняли и испугались Во всех материалах между строк читаются опасения Запада в связи с тем, как их "технологическая икона", Илон Маск, вдруг стал дружественен Кремлю. Конечно, аналитики в Европе и США пытаются принизить факт участия Маска в "Новом знании". Они пишут, что он просто рекламировал себя, да и не сказал русским ничего особенного, так как реальное взаимодействие в виде строительства завода Tesla в России якобы невозможно по экономическим причинам. Но то ведь говорят эти аналитики, и совсем другое – сам Маск. Западным экспертам также было неприятно слышать позитивные отзывы Маска о России. Москва ведь стала окончательно "токсичной" после приписываемого ей взрыва на складе в Чехии и взаимной высылки дипломатов. США к тому же прекратили выдачу любых виз гражданам России, за исключением дипломатических. И вот сейчас, когда отношения двух стран, кажется, достигли дна, когда денонсировано даже соглашение об "открытом небе" и когда вводятся новые санкции против "Северного потока – 2", Кремль приглашает Маска на форум для студентов, а миллиардер открыто призывает укреплять взаимоотношения двух стран и говорит, как талантлива русская молодёжь. Естественно, что Запад это удивляет вплоть до неприятия и критики. Но вместе с тем идеологи глобализма по либеральному пути разве сами не настаивали всегда на стирании границ, преодолении противоречий, взаимодействии ради будущего? В этом Маск вовсе никому не противоречит, а Кремль вновь демонстрирует свою открытость и готовность к диалогу. 