Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому роя...
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Евро...
Главная / Политика

Был героем украинских СМИ: Военный США убивал и пытал жителей Донбасса

25 октября 2021, 18:50  •  97 • Политика
Минюст США начал расследование военных преступлений семи американских граждан, совершённых в Донбассе. Один из подозреваемых - бывший участник войны в Ираке и Афганистане.
Военный США Крейг Лэнг убивал и пытал жителей Донбасса, теперь его подвиги на Украине расследует американский Минюст. Всего по данному делу проходят семь граждан США.
Сообщается, что Крейг Лэнг является участником американских войн в Ираке и Афганистане, а с 2015 года он воевал в Донбассе в составе "Правого сектора"*. Более того, он был командиром специального отряда Task Force Pluto, состоящего из иностранцев.
Самый настоящий американский морпех на передовой в Донбассе: он был героем украинских СМИ,
- пишет Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".
Отмечается, что в рамках расследования военных преступлений американца эксперты намерены побывать на базе под Новогродовкой. Именно там, судя по имеющимся у следователей видеозаписям, Крейг Лэнг "топил женщину". Предположительно, речь идёт о пытках водой, которые практикуют спецслужбы США.
В настоящий момент Лэнг находится под "домашним арестом" в Киеве. Он ожидает решения об экстрадиции в США. На родине он проходит по делу о двойном убийстве. Предполагается, что именно это и стало толчком к расследованию других "подвигов" американца. При этом некоторые соучастники военных преступлений Лэнга продолжают служить в армии США и сейчас.
* "Правый сектор" - организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





97
Источник
Похожие новости
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
25 октября 2021, 13:00
"Военную хитрость" по-украински наглядно показали очевидцы
25 октября 2021, 08:55
Нужно было слушать русских: Армия Судана взбунтовалась
25 октября 2021, 07:10
Эксперт назвала страну ЕС, способную перекрыть путь Украины в НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2021, 01:20
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русс...
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 00:05
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о пр...
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
22 октября 2021, 12:40
"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину
24 октября 2021, 16:35
Грядет апокалипсис! Нардеп Волошин оценил слова Путина о размещении американских ракет на украинской земле
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
23 октября 2021, 13:10
"Я и представить себе не могла": Меркель выдала признание о Путине
19 октября 2021, 14:05
Путин не поедет на саммит G20
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.