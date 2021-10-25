Был героем украинских СМИ: Военный США убивал и пытал жителей Донбасса

Минюст США начал расследование военных преступлений семи американских граждан, совершённых в Донбассе. Один из подозреваемых - бывший участник войны в Ираке и Афганистане.

Военный США Крейг Лэнг убивал и пытал жителей Донбасса, теперь его подвиги на Украине расследует американский Минюст. Всего по данному делу проходят семь граждан США.

Сообщается, что Крейг Лэнг является участником американских войн в Ираке и Афганистане, а с 2015 года он воевал в Донбассе в составе "Правого сектора"*. Более того, он был командиром специального отряда Task Force Pluto, состоящего из иностранцев.

Самый настоящий американский морпех на передовой в Донбассе: он был героем украинских СМИ,

- пишет Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

Отмечается, что в рамках расследования военных преступлений американца эксперты намерены побывать на базе под Новогродовкой. Именно там, судя по имеющимся у следователей видеозаписям, Крейг Лэнг "топил женщину". Предположительно, речь идёт о пытках водой, которые практикуют спецслужбы США.

В настоящий момент Лэнг находится под "домашним арестом" в Киеве. Он ожидает решения об экстрадиции в США. На родине он проходит по делу о двойном убийстве. Предполагается, что именно это и стало толчком к расследованию других "подвигов" американца. При этом некоторые соучастники военных преступлений Лэнга продолжают служить в армии США и сейчас.

* "Правый сектор" - организация, деятельность которой в России запрещена.