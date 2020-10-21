«Был человеком ярким, смелым, прямым»: умер протоиерей Димитрий Смирнов

На 70-м году жизни скончался почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Он стал священником в 1979 году. В последующие годы служитель церкви был настоятелем нескольких храмов в Москве, а с 2011 по 2020 годы входил в Высший церковный совет Русской православной церкви. За годы службы Смирнов стал известен благодаря своим резонансным высказываниям о семье и браке. Ожидается, что отпевание священника состоится в храме Христа Спасителя 23 октября.

Почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке», — написал он в Telegram.

По его словам, владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному.

Отпевание протоиерея Смирнова намечено на пятницу, 23 октября, в храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Ожидается, что священнослужителя отпоёт управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

В РПЦ не исключили, что Смирнов умер от хронических болезней, которые могли обостриться после заболевания коронавирусом. Председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказал, что у Смирнова было множество хронических болезней, в том числе сахарный диабет.

«С сердцем были проблемы, с ногами. То, что он переболел коронавирусом, возможно, обострило какие-то заболевания, но он умер не от COVID-19. От этого, его, слава Богу, вылечили. Но другие заболевания привели к его безвременной кончине», — сказал представитель РПЦ.

В мае сообщалось, что Смирнов перенёс заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. В начале месяца протоиерей заразился вирусом, но через несколько недель стало известно, что он возвращается к работе в патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Однако уже в августе его освободили от должности главы комиссии в связи с состоянием здоровья. Смирнова назначили почётным председателем соответствующей патриаршей комиссии.

Смирнов родился 7 марта 1951 года в Москве. В 1977 году он окончил художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института (ныне Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова). Также он отучился экстерном в Московской духовной семинарии (1980), а в 1983 году окончил Московскую духовную академию.

В августе 1979 года Смирнова рукоположили в сан иерея. В 1980 году он стал священником в штате московского храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево. В 1991 году Смирнова назначили настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского города Москвы, в 1997 году он также стал настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

Позднее Смирнов занимал руководящие должности в нескольких синодальных отделах, а в период с 2011 по 2020 годы входил в Высший церковный совет Русской православной церкви.

Наряду с этим Смирнов был деканом факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Глава cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что протоиерей Димитрий Смирнов «всегда говорил с любовью, даже когда на первый взгляд это звучало резко».

«Отец Димитрий был человеком ярким, смелым, прямым и очень добрым. Он всегда говорил с любовью, даже когда на первый взгляд это звучало резко. Его проповеди легко ложились на сердце, его фразы стали частью нашего языка. А ещё он был очень радостным. И понимающим. Нам всем будет его очень не хватать», — прокомментировал кончину Смирнова Легойда.

За годы церковной службы и общественной деятельности Смирнов стал известен благодаря множеству резонансных высказываний, которые часто тиражировались в СМИ.

Так, протоиерей заявлял, что умение быть хорошей матерью для девочек важнее, чем образование. В качестве примера своей точки зрения он упомянул женщину, которая не стала отдавать дочь в школу, чтобы та помогала ей с новорожденным ребёнком.

«Чего там, в этой школе, делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Всё будет уметь», — сказал Смирнов.

Кроме того, протоиерей сравнивал гражданских жён с «бесплатными проститутками». Он полагал, что российские женщины не понимают, что такое брак.

«Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: «У меня гражданский брак». Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает», — сказал священник.

Позднее, комментируя это высказывание, он также называл российских мужчин «национальной катастрофой».

«Наши мужчины — это наша национальная катастрофа, потому что они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. Женщина лучшие годы тратит на него, потом он находит новую... Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», — сказал он.