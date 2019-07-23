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«Был бы стёрт с лица земли»: Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в Афганистане
23 июля 2019, 02:09 • 44 • В мире
США могли бы за несколько дней завершить войну в Афганистане в свою пользу, но это привело бы к гибели 10 млн человек. Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. «Если бы я хотел выиграть войну, Афганистан был бы стёрт с лица земли, он бы исчез», — отметил американский лидер, добавив, что он не намерен идти по такому пути и рассчитывает урегулировать конфликт посредством работы с региональными партнёрами.
Reuters © Jonathan Drake
Соединённые Штаты могли бы завершить войну в Афганистане в свою пользу за неделю, однако это привело бы к колоссальным человеческим жертвам. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
«Если бы мы хотели вести войну в Афганистане и выиграть её, я мог бы выиграть её за неделю. Просто я не хочу убивать 10 млн человек», — заявил Трамп в Белом доме.
«У меня есть планы по Афганистану. Если бы я хотел выиграть войну, Афганистан был бы стёрт с лица земли, он бы исчез. Всё было бы кончено буквально за десять дней. А я не хочу этого делать. Я не хочу идти по этому пути», — отметил президент США.
По его словам, вместо силового сценария разрешения афганского конфликта он рассчитывает на урегулирование кризиса мирным путём посредством работы с региональными партнёрами Вашингтона. Трамп заявил, что в двусторонних отношениях США и Пакистана скрыт «огромный потенциал», и выразил уверенность в том, что Исламабад поможет Штатам «выбраться» из Афганистана.
«В сущности, мы сейчас исполняем функции полицейских, но мы не должны быть полицейскими. Мы находимся в Афганистане на протяжении 19 лет. Это нелепо, и я думаю, что Пакистан поможет нам с этим, потому что мы не хотим оставаться в качестве полицейских», — подчеркнул Трамп.
Он добавил, что вместо того, чтобы «бороться за победу», американские силы в Афганистане заняты восстановлением школ и строительством автозаправочных станций. Хотя подобные инфраструктурные проекты, по словам президента, не должны касаться Вашингтона.
Тонкий намёк
Обсуждение афганского урегулирования было одной из ключевых тем переговоров между Трампом и Ханом на фоне остановленной в 2018 году программы военной помощи Пакистану. Тогда американские власти выступили с серьёзной критикой Исламабада, который, по словам Дональда Трампа, на протяжении многих лет получал от Вашингтона финансирование, отдавая взамен лишь «ложь и обман».
«Соединённые Штаты по ошибке передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет, в ответ он не дал нам ничего, кроме лжи и обмана, держа наших лидеров за дураков. Пакистан укрывает террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и практически не помогает. Такого больше не будет!» — заявил Трамп в январе 2018 года.
Всего с 2002 года Пакистан в рамках программы «Фонд поддержки коалиции» получил от Соединённых Штатов более $33 млрд помощи, из них $14 млрд по линии Пентагона. Однако в Вашингтоне раскритиковали Исламабад за «отсутствие решительных действий» по поддержке стратегии США в Южной Азии.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с RT отметил, что в последних заявлениях Трампа присутствует определённая доля лукавства, поскольку в Афганистане нет противника как такового, ведь «противником» является население страны.
«Что касается американо-пакистанских отношений, то они резко ухудшились. Похвальба Трампа о том, что могли бы погибнуть 10 млн человек, — это тонкий намёк на очень толстые обстоятельства. США во время своих операций на протяжении этих лет и в последнее время подвергали бомбардировкам в том числе и территорию Пакистана. Это связано с тем, что боевики отходили на пакистанскую территорию. Плюс к этому Пакистан, может быть, предоставляет им какое-то убежище», — рассказал эксперт.
Собеседник RT полагает, что риторика Трампа — это, во-первых, намёк на то, чтобы Пакистан не оказывал никакой поддержки «Талибану»* и боевикам. Второй намёк, добавил аналитик, может указывать на то, что в случае неудачи мирной инициативы военные действия будут более активно проходить на территории Пакистана.
Он также не исключил того факта, что Вашингтон может быть заинтересован в сохранении определённого контингента на территории Афганистана, поскольку эта страна граничит с Ираном.
В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT констатировал, что если Соединённые Штаты захотят любой ценой выиграть войну в Афганистане, то они могут пойти на самое крайнее из средств — использование ядерного оружия.
Он напомнил, что опыт Афганистана продемонстрировал: эта страна является «кладбищем всех империй», которые хотели туда войти не с помощью абсолютного оружия, а с использованием человеческих ресурсов, и все эти кампании провалились.
«Даже на пике военной кампании стотысячный американский воинский контингент никаких особых результатов не продемонстрировал. Сегодня в американской политологической мысли идёт дискуссия: «Мы потратили огромные деньги, огромные ресурсы, а толку никакого не вышло. Мы потратили бóльшие ресурсы, чем совокупный ВВП Афганистана и Ирака. Нужно ли использовать военную силу в таких странах?» — рассказал Блохин.
Эксперт отметил, что Афганистан занимает важное геостратегическое положение между двумя ключевыми акторами, действия которых важны для Вашингтона, Китаем и Россией, а также соседствует с Индией, которая играет существенную роль в сдерживании Пекина.
«То есть Афганистан ценен не с точки зрения ресурсов или какой-то особой миссии, а именно с точки зрения геостратегической значимости. Очевидно, что США не решатся на полный уход из Афганистана, но их задача — сократить численность своего контингента, чтобы меньше тратить, и по крайней мере сохранить присутствие, переложив все функции, допустим, на своих партнёров», — добавил Блохин.
Однако аналитик указал на то, что сегодня Пакистан не очень подходит на роль партнёра США, поскольку на фоне осложнения двусторонних отношений Вашингтон начал заигрывать с Индией и взял курс на сдерживание Китая.
«Для Пакистана Индия — главный враг, а Китай — важный экономический партнёр. Может быть, возможны тактические достижения, какие-то соглашения по Афганистану, но в долгосрочной перспективе Пакистан не в фаворе у США», — подытожил эксперт.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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