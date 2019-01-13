Украинский экономический эксперт Алексей Дорошенко в эфире местного телеканала рассказал о том, как Украина спасает свою экономику с помощью России и ее энергоресурсов. ″Был бы нулевой рост″, - считает специалист, поясняя, что было бы с экономикой Незалежной, покупай Киев энергоресурсы подороже.

Несмотря на всю антироссийскую риторику, Киеву без Москвы было бы весьма худо. По крайней мере экономике Украины уж точно. Местный экономический эксперт Алексей Дорошенко в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, как именно с помощью России и ее энергоресурсов Украина спасает свою экономику. И если бы не они, то у экономики Незалежной ″был бы нулевой рост″.

По мнению специалиста, все дело выгодных условиях, которые получила Украина от России, подчеркнув, что попытка диверсификации рынков привела к удорожанию закупок энергоресурсов. И привел в пример американские поставки.

"Теперь же, когда мы получили более выгодные условия в Российской Федерации, - естественно, более выгодно покупать там, - подчеркивает Дорошенко. - Таким образом мы свои хотя бы 3% роста экономики имеем″.

Он также отметил, что если бы Киев покупал более дорогостоящие энергоресурсы, то ″мы бы видели рост экономики не в 3%, а, скорее всего, в 1%, а то и вообще был бы нулевой рост".

Таким образом, приходит к выводу эксперт, Украина с помощью России фактически спасает свою экономику.