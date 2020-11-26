Был бледен и чувствовал себя плохо: О чём перед смертью сказал Марадона

Марадона проходил восстановление после ранее перенесённой операции недалеко от Буэнос-Айреса. Его дом располагался в городке Тигре.

Утром футболист проснулся, ему предложили позавтракать. Во время приёма пищи он был бледен и чувствовал себя плохо.

В 10:30 к Диего пришёл доктор, сообщает телеканал TN. В доме за больным присматривали медбрат, психиатр, психолог, а также племянник футболиста.

Чуть позже Марадона сказал, что хочет немного отдохнуть. Медики приняли решение о госпитализации. Тут же примчалось сразу шесть машин скорой помощи.

Когда врачи подоспели, спортсмен уже испытывал серьёзные трудности с дыханием. Ему вставили интубационную трубку, начали проводить реанимационные мероприятия.

"Мне нехорошо", - сказал Марадона мгновениями раньше. Это было последнее, что он произнёс перед смертью.

Врачи не смогли спасти звезду мирового футбола. Диего Марадоне было 60 лет.