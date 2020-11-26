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Был бледен и чувствовал себя плохо: О чём перед смертью сказал Марадона
26 ноября 2020, 21:40 • 88 • В мире
Когда состояние Диего Марадоны резко ухудшилось, к нему примчалось сразу шесть скорых. Уже во время завтрака он был бледен и чувствовал себя плохо. Стало известно, о чём перед смертью сказал легендарный футболист.
Марадона проходил восстановление после ранее перенесённой операции недалеко от Буэнос-Айреса. Его дом располагался в городке Тигре.
Утром футболист проснулся, ему предложили позавтракать. Во время приёма пищи он был бледен и чувствовал себя плохо.
В 10:30 к Диего пришёл доктор, сообщает телеканал TN. В доме за больным присматривали медбрат, психиатр, психолог, а также племянник футболиста.
Чуть позже Марадона сказал, что хочет немного отдохнуть. Медики приняли решение о госпитализации. Тут же примчалось сразу шесть машин скорой помощи.
Когда врачи подоспели, спортсмен уже испытывал серьёзные трудности с дыханием. Ему вставили интубационную трубку, начали проводить реанимационные мероприятия.
"Мне нехорошо", - сказал Марадона мгновениями раньше. Это было последнее, что он произнёс перед смертью.
Врачи не смогли спасти звезду мирового футбола. Диего Марадоне было 60 лет.
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