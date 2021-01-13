Бузова после заявления "Я точно имигрирую!" призналась в любви к России и Путину

Когда появились первые новости о так называемом отравлении Алексея Навального, только ленивый не потоптался на теме. Исключением не стала и артистка Ольга Бузова - сегодня она называет себя и певицей, и телеведущей. Бузова написала в Instagram:

"Какой-то п…ц (кошмар) происходит в нашей стране! Даже в диктаторской Белорусии такого не было! Если Алексей умрёт, я точно имигрирую!!!"

Мы сохранили орфографию и пунктуацию, чтобы было понятно, почему на Бузову посыпались гневные сообщения. Ясно, что здесь есть проблемы с использованием русского языка, хотя ошибочное слово и заимствовано когда-то из иностранных источников. Не меньше, кстати, подписчиков Бузовой обидели попытки оскорбить Белоруссию.

"Когда перепутала эмиграцию с иммиграцией, ещё и Белоруссию оскорбила, написав с ошибкой", "Только научись сначала правильно писать название Белоруссии и отличать эмиграцию и иммиграцию", приводят комментарии "Ура.ру". Очень быстро Ольга Бузова удалила из storys пространные заявления, однако скриншоты и сейчас можно найти.

Сегодня Бузова в беседе с "Радио КП" вновь попробовала себя в околополитических заявлениях. Призналась, что была влюблена в президента России Владимира Путина:

"Мне нравятся такие сильные мужчины, как наш президент. В своё время он для меня был идеалом. Я думаю, многие девочки пережили влюблённость в главу нашей потрясающей страны. Он такой харизматичный", - сказала артистка.