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Бузова после заявления "Я точно имигрирую!" призналась в любви к России и Путину

13 января 2021, 02:40  •  35 • Политика
Ещё несколько недель назад Ольга Бузова заявляла: "Я точно имигрирую!" - возмущая поклонников и ошибками в тексте, и попыткой сыграть в политику. А теперь дама признаётся в любви к России и президенту Владимиру Путину….
Когда появились первые новости о так называемом отравлении Алексея Навального, только ленивый не потоптался на теме. Исключением не стала и артистка Ольга Бузова - сегодня она называет себя и певицей, и телеведущей. Бузова написала в Instagram:
"Какой-то п…ц (кошмар) происходит в нашей стране! Даже в диктаторской Белорусии такого не было! Если Алексей умрёт, я точно имигрирую!!!"
Мы сохранили орфографию и пунктуацию, чтобы было понятно, почему на Бузову посыпались гневные сообщения. Ясно, что здесь есть проблемы с использованием русского языка, хотя ошибочное слово и заимствовано когда-то из иностранных источников. Не меньше, кстати, подписчиков Бузовой обидели попытки оскорбить Белоруссию.
"Когда перепутала эмиграцию с иммиграцией, ещё и Белоруссию оскорбила, написав с ошибкой", "Только научись сначала правильно писать название Белоруссии и отличать эмиграцию и иммиграцию", приводят комментарии "Ура.ру". Очень быстро Ольга Бузова удалила из storys пространные заявления, однако скриншоты и сейчас можно найти.
Сегодня Бузова в беседе с "Радио КП" вновь попробовала себя в околополитических заявлениях. Призналась, что была влюблена в президента России Владимира Путина:
"Мне нравятся такие сильные мужчины, как наш президент. В своё время он для меня был идеалом. Я думаю, многие девочки пережили влюблённость в главу нашей потрясающей страны. Он такой харизматичный", - сказала артистка.

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