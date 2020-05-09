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Бужанский о Дне примирения 8 мая: Я ничего не забыл, и ни с кем мириться не буду. Не прощу никогда

09 мая 2020, 05:10  •  46 • Украина

Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский в так называемый День примирения и памяти, учреждённый постмайданными властями, заявил, что не признает его праздником.

Бужанский также заявил, что примирение для него невозможно от слова никогда.

Об этом он написал в социальных сетях, обстоятельно поясняя, почему.

«Треблинка, Собибор, Бухенвальд, Майданек, Освенцим, Бабий Яр в Киеве и Ботанический Сад в Днепропетровске. Я ничего не забыл, и ничего не простил. Я ничего не забуду и ничего не прощу никогда. Я уже писал об этом и буду писать столько, сколько буду об этом думать. Я не ссорился с теми, кто ни в чём не виноват. Я никогда не примирюсь с теми, с кем примириться невозможно.

Когда я впервые приехал в Израиль, мальчишкой, первым местом, куда я поехал, был Яд Вашем. Хотите рассказать, что всё не так однозначно? Идите туда, и расскажите. Встаньте напротив обелиска в честь Януша Корчака. Зайдите в зал с абажурами из кожи, фотографиями чудовищных опытов и тех, на ком их ставили. Расскажите, что нужно примириться, нечего праздновать, поведайте, кто, по вашему мнению, виноват, кто кому помогал, и кто кого победил. Не знаю таких. Не знаю ни одного, кто решился бы на такое. И знаю почему. Врать можно здесь, экраны телефонов и ноутов всё стерпят. Там — нельзя.

У меня нет никаких сомнений в том, кто победил нацизм. У меня нет никаких сомнений в том, что День Победы — самый, единственно главный праздник, для меня. Всё очень просто. Ни я, ни мои родители, дети, друзья и близкие, мы бы просто не жили. Нас бы утилизировали, не дав даже роли обречённых рабов.

Я не знаю, кто там как праздновал 9 мая 1945 года, как потом отмечали это в семьях. Я видел фото деда в первые, послевоенные дни. Лежат в траве, молодые парни, счастливей — не найдёшь на свете. Мой дедушка был учителем, лучшим учителем математики в городе, и сейчас, 25 лет после его смерти можно найти в Гугле комментарии учеников, которые его вспоминают. Он был хорошим человеком, самым добрым из всех, кого я знал. И он был счастлив, абсолютно счастлив, в этот день. И каждый год, вспоминая этот день, тоже.

Я праздную то, что остался жив, что мои, наши — вернулись, а тех — навечно, как мне казалось, приколотили к позорному столбу. Я не ищу никакой поддержки и солидарности, она мне триста лет не нужна. Я никому ничего не навязываю. Единственное, чего я хочу, и миллионы таких, как я, чтобы мне дали спокойно отпраздновать 9 Мая. Не лезли ко мне, со своими взглядами, от которых меня просто тошнит. Тухлое унылое дерьмо — день памяти и примирения — пусть празднуют те, кто хочет. Мне-то что. Я ничего не забыл, и ни с кем мириться не буду. Не прощу», — написал Бужанский.

Напомним, ранее экс-нардеп Михаил Добкин поздравил обиженных Красной армией сторонников Третьего рейха, рекомендовав им активнее плакать и страдать.

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