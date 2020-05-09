Бужанский о Дне примирения 8 мая: Я ничего не забыл, и ни с кем мириться не буду. Не прощу никогда

Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский в так называемый День примирения и памяти, учреждённый постмайданными властями, заявил, что не признает его праздником.Бужанский также заявил, что примирение для него невозможно от слова никогда.Об этом он написал в социальных сетях, обстоятельно поясняя, почему., — написал Бужанский.Напомним, ранее экс-нардеп Михаил Добкин поздравил обиженных Красной армией сторонников Третьего рейха, рекомендовав им активнее плакать и страдать.