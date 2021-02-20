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Бутусов в экстазе: Зеленский нанёс исторический удар по Путину
20 февраля 2021, 19:30 • 143 • Украина
Представители «партии войны» на Украине вне себя от радости: президент страны Владимир Зеленский «нанёс исторический удар» по президенту РФ Владимиру Путину и «поставил политику Путина вне закона» на Украине.
Не скрывая бурной экзальтации, такую оценку решениям Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по санкциям в отношении лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, его супруги и ещё ряда лиц, которые так или иначе с ним связаны, дал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
«Вот это успех! Зеленский поставил Медведчука и политику Путина на Украине вне закона! Историческое решение Совета национальной безопасности и обороны! Кум Путина объявлен на Украине вне закона! Блокируется деятельность главного российского агента на Украине, вся его экономическая, политическая и информационная деятельность! Браво!», — заявил Бутусов в соцсети.
Он напомнил, что, согласно решению СНБО:
«Введены санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны, и шести доверенных лиц из их ближайшего окружения на основании дела СБУ о причастности всех этих лиц к финансированию терроризма.
Введены санкции против всех 19 компаний, владельцами которых является семья Медведчуков. По сути заблокирована вся операционная деятельность семьи Медведчуков на Украине.
Санкции наложены против всех пяти самолётов, которые использовала семья Медведчуков в своих целях для полётов в Москву (прощай, милый личный семейный авиапарк).
У Медведчука забирают трубопровод, который он получил во владение в 2014-м году, трубопровод переходит в собственность государства.
Впервые Украина нанесла уничтожающий удар по главному представителю Кремля, личному агенту Путина, который годами выстраивал системное влияние в украинской политике, контролирует многие бизнесы и политические и информационные проекты».
При этом он сетует, что «многие активы семьи оформлены на его родного брата — Сергея Медведчука, который санкций всё-таки избежал, и теперь будет помогать Виктору спасать его активы».
«Однако СНБО принял системное политическое решение, и теперь силовые структуры могут заблокировать вообще всё, что только касается Медведчука на Украине», — добавил Бутусов.
Теперь Бутусов находится в предвкушении зрелища «как государство сможет исполнить эти масштабные решения против банды Медведчука».
Но уже заранее Бутусов называет то, что случилось, «историческим» решением, которое нанесёт «непоправимый» урон РФ и пророссийским силам на Украине.
«Это исторический день, мощный стратегический удар по влиянию России, который нанесёт непоправимый урон российской экспансии и попыткам Кремля строить свои политические и информационные проекты, чтобы раскачивать Украину изнутри. Теперь дело за исполнительной властью, силовиками и судами — посмотрим, как они будут ликвидировать на практике бизнес Медведчука и его семейства. „Украинский выбор‟ Путина и Медведчука уже никогда не станет выбором Украины. Прощай, путинская Россия и все твои мертворождённые политические проекты!», — заявил Бутусов.
«Теперь следующий шаг — это запрет деятельности пророссийских партий и общественных организаций, которые поддерживают российскую пропаганду», — заявил он, резюмируя.
Напомним, соответствующее решение СНБО еще должен ввести в действие своей подписью президент Зеленский. В ОПЗЖ по горячим следам заявили, что решение СНБО получит в скором времени ответ, а Зеленский и его окружение не раз пожалеют о том, что сделали.
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