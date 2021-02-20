Бутусов в экстазе: Зеленский нанёс исторический удар по Путину

Представители «партии войны» на Украине вне себя от радости: президент страны Владимир Зеленский «нанёс исторический удар» по президенту РФ Владимиру Путину и «поставил политику Путина вне закона» на Украине.Не скрывая бурной экзальтации, такую оценку решениям Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по санкциям в отношении лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, его супруги и ещё ряда лиц, которые так или иначе с ним связаны, дал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов., — заявил Бутусов в соцсети.Он напомнил, что, согласно решению СНБО:«Введены санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны, и шести доверенных лиц из их ближайшего окружения на основании дела СБУ о причастности всех этих лиц к финансированию терроризма.Введены санкции против всех 19 компаний, владельцами которых является семья Медведчуков. По сути заблокирована вся операционная деятельность семьи Медведчуков на Украине.Санкции наложены против всех пяти самолётов, которые использовала семья Медведчуков в своих целях для полётов в Москву (прощай, милый личный семейный авиапарк).У Медведчука забирают трубопровод, который он получил во владение в 2014-м году, трубопровод переходит в собственность государства.Впервые Украина нанесла уничтожающий удар по главному представителю Кремля, личному агенту Путина, который годами выстраивал системное влияние в украинской политике, контролирует многие бизнесы и политические и информационные проекты».При этом он сетует, что «многие активы семьи оформлены на его родного брата — Сергея Медведчука, который санкций всё-таки избежал, и теперь будет помогать Виктору спасать его активы»., — добавил Бутусов.Теперь Бутусов находится в предвкушении зрелища «как государство сможет исполнить эти масштабные решения против банды Медведчука».Но уже заранее Бутусов называет то, что случилось, «историческим» решением, которое нанесёт «непоправимый» урон РФ и пророссийским силам на Украине., — заявил Бутусов., — заявил он, резюмируя.Напомним, соответствующее решение СНБО еще должен ввести в действие своей подписью президент Зеленский. В ОПЗЖ по горячим следам заявили, что решение СНБО получит в скором времени ответ, а Зеленский и его окружение не раз пожалеют о том, что сделали.