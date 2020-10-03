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Бутусов раскрыл схему захвата "вагнеровцев" на Украине

03 октября 2020, 16:40  •  83 • Украина

"Это была совместная операция Главного управления разведки Минобороны, СБУ, а также спецслужб США и Турции. Сотрудники ГУР МО купили билеты" для сотрудников ЧВК "и знали, какой будет рассадка. Разведслужба Турции обеспечила направление в Минск самолета с повышенной вместимостью и дополнительной защитой кабины пилотов", – написал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook со ссылкой на документ СБУ.

"Один из пилотов и старший стюард прошли подготовку и были готовы к чрезвычайным ситуациям. Также на борту должны были находиться четверо подготовленных к рукопашному бою сотрудников спецслужб Украины, которые контролировали салон с обоих входов. Предполагалось также присутствие добровольных помощников, они не обозначены на схеме СБУ", - отмечает Бутусов.

В полете должен был быть инсценирован некий повод и затребована посадка на территории Украины.

В чем была выгода Анкары?
"В обмен на помощь Турции, спецслужбы Украины оказали содействие в захвате турками в Одессе курда Исы Озера, который был объявлен в розыск в Турции (11 сентября турки показали Озера в Стамбуле - он был вывезен из Украины без решения суда, хотя получил законный вид на жительство", - сообщает журналист.

Вылет группы из Минска планировался на 25 июля, но на закрытом совещании у президента Украины Владимира Зеленского он был перенесен на 30 июля. Россиян разместили близ Минска, но информация о них "утекла" за пределы кабинета Зеленского и 29 июля группа была задержана спецслужбами Республики Беларусь.

Далее была неудачная попытка их экстрадиции в Украину и выдача всех россиян Москве.

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