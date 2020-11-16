Бутусов и Арестович, заявивший о «33 боевых выхода за линию фронта», проведут баттл • 20 • Украина

Блогер, позиционирующий себя военным экспертом, назначенный президентом Украины Владимиром Путиным в Минскую контактную группу спикером, Алексей Арестович, утверждает, что в сентябре 2018 года заключил на год контракт с ВСУ и в должности «помощника начальника разведки 72-й механизированной бригады» совершил «33 боевых выхода за линию фронта» на Светлодарской дуге в 2018-2019 годах.



Об этом Алексей Арестович рассказал в интервью журналисту телеканала OBOZREVATEL Кристине Бондаренко.



Этой информации удивился главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов и решил выяснить лично у Арестовича, как он успел за год заслужить 7 наград, включая наградное оружие и звание «майор», учитывая его активное участие в эфирах и раздаче интервью.



По словам Бутусова, Алексей Арестович сам вызвался на баттл:



«Таким образом, советник ТКГ приглашает журналиста обсудить волнующие его конфликтные вопросы. Вчера выяснилось, что на "баттл" меня вызвал не просто блогер, а майор Арестович, который, оказывается, совершил "33 боевых выхода за линию фронта" на Светлодарской дуге в 2018-19 годах!».



Сегодня, 16 ноября, Бутусов на своей странице в Facebook отметил «актерский талант» Арестовича и его «неудержимую тягу к новым ролям».





И напомнил:



«Алексей был известен как чуть ли не как главный порохобот, он прославлял Порошенко, а его пост от 31-о марта 2020-го, где Арестович унижал Зеленского, называя его марионеткой, Ермака — агентом российского влияния, а избирателей Зеленского — "долбо#бами", набрал 13 тысяч репостов».



«Но в июле Арестович резко перековался в главного зелебота и стал активно пиарить Зеленского и Ермака, за что тут же получил от нового президента должность советника ТКГ. Удивления такому изменению принципов и убеждений быть не должно — Алексей ранее откровенно писал, что: "Я не считаю украинский народ чем-то выдающимся, а наше общество — особенным. В целом, я испытываю к общественной массе (в ее нынешнем состоянии) чувство, близкое к умеренному отвращению», — подчеркнул журналист.



И вот советник ТКГ впервые рассказывает о своих подвигах за линией фронта.



«Контракт был всего лишь годичный. Заявленное число "боевых выходов" Арестовича в "тыл врага" в 18-19-м году в то время, когда активных действий не велось, а фронт был стабилен, звучит просто удивительно, поскольку все эти многочисленные рейды в тыл врага Арестович совершал мимоходом, в перерывах между частыми поездками в Киеве и многочисленными интервью на телеканалах», — не верит главред «Цензор.НЕТ».



В доказательство своих слов обнародовал, например, как «Арестович вырвался из тыла врага на телеканал "Прямой" 25 декабря 2018-го»:



А вот интервью «5-му каналу» 27 июля 2019-го года:



«Да и вообще, можете посмотреть его активность в соцсетях и на ТВ — во время службы в армии он постоянно писал и выступал — видимо, в тылу врага остается немало времени для работы над постами в фейсбуке», — продолжил разоблачение Бутусов.



«Поэтому, конечно, любопытно обсудить с Арестовичем все эти подвиги, актерство, измену Порошенко с Зеленским, контакт с Ермаком. Не связан ли "баттл" и целая серия интервью Арестовича последние дни с желанием Ермака прикрыть многочисленные скандалы, связанные со срывом спецопераций и с вызовом Ермака на допрос в ДБР?



Поскольку я не актер, а журналист, то с политиками общаюсь в обычном формате — в виде интервью. Посредники для такого "баттла" не нужны, надо только желание отвечать за свои слова. Мне было бы удобно записать интервью в среду, предлагаю в Офисе президента, там, где работает Алексей и его новые руководители, так что жду время», — предложил главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов спикеру ТКГ Алексею Арестовичу.



Отметим, по мнению многих экспертов и политиков, назначение спикером ТКГ «военного блогер» Арестовича — это издёвка над Минским процессом.







Блогер, позиционирующий себя военным экспертом, назначенный президентом Украины Владимиром Путиным в Минскую контактную группу спикером, Алексей Арестович, утверждает, что в сентябре 2018 года заключил на год контракт с ВСУ и в должности «помощника начальника разведки 72-й механизированной бригады» совершил «33 боевых выхода за линию фронта» на Светлодарской дуге в 2018-2019 годах.Об этом Алексей Арестович рассказал в интервью журналисту телеканала OBOZREVATEL Кристине Бондаренко.Этой информации удивился главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов и решил выяснить лично у Арестовича, как он успел за год заслужить 7 наград, включая наградное оружие и звание «майор», учитывая его активное участие в эфирах и раздаче интервью.По словам Бутусова, Алексей Арестович сам вызвался на баттл:«Таким образом, советник ТКГ приглашает журналиста обсудить волнующие его конфликтные вопросы. Вчера выяснилось, что на "баттл" меня вызвал не просто блогер, а майор Арестович, который, оказывается, совершил "33 боевых выхода за линию фронта" на Светлодарской дуге в 2018-19 годах!».Сегодня, 16 ноября, Бутусов на своей странице в Facebook отметил «актерский талант» Арестовича и его «неудержимую тягу к новым ролям».И напомнил:«Алексей был известен как чуть ли не как главный порохобот, он прославлял Порошенко, а его пост от 31-о марта 2020-го, где Арестович унижал Зеленского, называя его марионеткой, Ермака — агентом российского влияния, а избирателей Зеленского — "долбо#бами", набрал 13 тысяч репостов».«Но в июле Арестович резко перековался в главного зелебота и стал активно пиарить Зеленского и Ермака, за что тут же получил от нового президента должность советника ТКГ. Удивления такому изменению принципов и убеждений быть не должно — Алексей ранее откровенно писал, что: "Я не считаю украинский народ чем-то выдающимся, а наше общество — особенным. В целом, я испытываю к общественной массе (в ее нынешнем состоянии) чувство, близкое к умеренному отвращению», — подчеркнул журналист.И вот советник ТКГ впервые рассказывает о своих подвигах за линией фронта.«Контракт был всего лишь годичный. Заявленное число "боевых выходов" Арестовича в "тыл врага" в 18-19-м году в то время, когда активных действий не велось, а фронт был стабилен, звучит просто удивительно, поскольку все эти многочисленные рейды в тыл врага Арестович совершал мимоходом, в перерывах между частыми поездками в Киеве и многочисленными интервью на телеканалах», — не верит главред «Цензор.НЕТ».В доказательство своих слов обнародовал, например, как «Арестович вырвался из тыла врага на телеканал "Прямой" 25 декабря 2018-го»:А вот интервью «5-му каналу» 27 июля 2019-го года:«Да и вообще, можете посмотреть его активность в соцсетях и на ТВ — во время службы в армии он постоянно писал и выступал — видимо, в тылу врага остается немало времени для работы над постами в фейсбуке», — продолжил разоблачение Бутусов.«Поэтому, конечно, любопытно обсудить с Арестовичем все эти подвиги, актерство, измену Порошенко с Зеленским, контакт с Ермаком. Не связан ли "баттл" и целая серия интервью Арестовича последние дни с желанием Ермака прикрыть многочисленные скандалы, связанные со срывом спецопераций и с вызовом Ермака на допрос в ДБР?Поскольку я не актер, а журналист, то с политиками общаюсь в обычном формате — в виде интервью. Посредники для такого "баттла" не нужны, надо только желание отвечать за свои слова. Мне было бы удобно записать интервью в среду, предлагаю в Офисе президента, там, где работает Алексей и его новые руководители, так что жду время», — предложил главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов спикеру ТКГ Алексею Арестовичу.Отметим, по мнению многих экспертов и политиков, назначение спикером ТКГ «военного блогер» Арестовича — это издёвка над Минским процессом. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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