Бутиной могут позволить вернуться в Россию уже в апреле — адвокат

Депортация Марии Бутиной из США в России может произойти уже в средине или даже начале апреля, считает адвокат нашей соотечественницы Роберт Дрисколл.

В настоящее время, пояснил он, много зависит от стороны обвинения. Напомним, что ранее Бутина заключила сделку с обвинением, которая требует от нее сотрудничества с органами прокуратуры США.

Сейчас прокуратура все еще имеет к гражданке России вопросы, а потому откладывает дату вынесения ей обвинительного приговора. Судья, ведущая дела, тем не менее готова двинуть его вперед.

Следующие статусные слушанья пройдут уже 28 марта. Теоретически вынесение прямо на них приговора не предполагается, но такая возможность все еще существует. В любом случае приговор также может быть оглашен на следующих слушаньях по делу Бутиной в апреле.

Если ей будет назначен тюремный срок, равный тому, который она уже отбыла в американской тюрьме, депортация Бутиной может произойти в период от нескольких дней до недели. Отсюда Дрисколл и получил дату ее возвращения в Россию, указывающую на апрель месяц.

Обо всем этом адвокат рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.