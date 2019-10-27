Бутина вышла из американского плена. Конец «Рашагейта»?

Автор:

Гасанов Камран

Спустя почти полтора года после ареста в США Мария Бутина вернулась в Россию. За «сговор с целью незаконной работы иноагентом» ей грозил 5-летний срок в американской тюрьме. Однако за готовность сотрудничать со следствием Бутина вышла на свободу досрочно.

Напомним: «русская шпионка» была арестована в июле 2018 года по обвинению в незаконной лоббистской деятельности в пользу России. Ей инкриминировали попытку повлиять на американскую политику через налаживание неофициальных контактов с представителями Республиканской партии. С российской стороны Бутина была связана с экс-сенатором и зампредом Центробанка России Александром Торшиным. Выпускница Алтайского госуниверситета ранее работала его помощником, и они оба состояли в возглавляемой Бутиной общественной организации «Право на оружие». Последняя выступает за смягчение законов по ношению огнестрельного оружия.

Для реализации своей миссии Бутина отправилась на учёбу в Вашингтон. Спустя год после приезда, в 2015 году, она, по данным спецагента ФБР Кевина Хельсона, приняла участие в Национальном молитвенном завтраке, на который собирается политическая элита США во главе с президентом. Якобы по инструкции из Москвы она начала прорабатывать возможность участия на ежегодном мероприятии Владимира Путина.

С американской стороны ответственную миссию — связать Кремль с республиканцами — взялся исполнять республиканский активист Пол Эриксон, член американской Национальной стрелковой ассоциации (NRA). NRA — структура, имеющая влияние на политику северных штатов США. По информации Хельсона, в ноябре 2016-го Бутина и российский чиновник готовили торжественный вечер, чтобы «установить тайный канал коммуникации» с влиятельными американскими политиками. План якобы был одобрен «стороной Путина».

М. Бутина до отъезда в США. Фото: Global Look Press/Globallookpress

Спустя полгода после своего ареста, в декабре 2018 года, Бутина признала часть обвинений против себя в американском суде. В частности, она подтвердила попытку наладить связи с NRA. Бутина рассказала, что в 2015 году написала проект «Описание дипломатии» и отправила его активисту из Южной Дакоты Полу Эриксону. В проекте говорилось, что официальные способы связи с американскими политиками неэффективны, поэтому России нужно развивать неофициальные. Выполнять эту роль наведения мостов взялась сама Бутина. Финансирование шло от Торшина. Речь идёт о порядке 125 тыс. долларов. Эриксон помогал определять круг влиятельных лиц в политике США и выходить на них. Девушка призналась в проведении в 2015 году встречи представителей NRA с высокопоставленными политиками в Москве и подготовке с Торшиным участия российской делегации в молитвенном завтраке двумя годами позже.

Изначально Марией Бутиной за нарушение закона об иностранных агентах, которые должны быть зафиксированы генпрокуратурой США, грозило пять лет тюрьмы. Но за готовность сотрудничать со следствием её освободили досрочно. Американские прокуроры также не смогли доказать, что девушка смогла оказать серьёзное влияние на выборы 2016 года, в результате которых победил «прокремлёвский» кандидат Трамп.

Освобождение Бутиной свидетельствует об очередном провале в антироссийской кампании. Если доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об отсутствии сговора штаба Трампа и Путина — перелом в информационной войне, в которой Россия выставлялась виновником поражения Хиллари Клинтон, то оправдание Бутиной — последний гвоздь в гроб «Рашагейта».

В то же время нужно признать, что дело о «русской шпионке» помогло врагам американского президента достичь тактических целей. Задержание Бутиной в день первой после избрания Трампа встречи тет-а-тет с Путиным омрачило саммит в Хельсинки. Наряду с обнародованием имён 12 гэрэушников травля Бутиной помогла демократам занять большинство в Палате представителей США.

М. Бутина с отцом Валерием Бутиным в аэропорту Шереметьево 26 октября 2019 года. Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

По мере того как над Капитолием испаряется «Рашагейт», его место постепенно занимает другой феномен - «Украинагейт». Демократы начали процедуру импичмента Трампа по обвинению в оказании давления на Владимира Зеленского с целью провести расследование коррупционных схем Джозефа Байдена на Украине. На днях «госдеповец» по имени Уильям Тейлор подтвердил, что Трамп задерживал поставки оружия ВСУ ради достижения расследования в отношении Байдена.

Рыжеволосая «русская шпионка» оказалась не столь важной фигурой, руками которой можно свалить президента США. Удастся ли вынести импичмент Трампу с помощью Зеленского?