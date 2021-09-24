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Бутина прошла, Прилепин отказался: Перестановки в новом созыве Госдумы

24 сентября 2021, 20:15  •  177 • Политика
Член ОП Мария Бутина сообщила, что получила мандат депутата Госдумы после отказа главы списка по региону. Писатель Захар Прилепин передал свой мандат однопартийцу.
Член Общественной палаты Мария Бутина заявила, что станет депутатом нового созыва Госдумы.
По итогам выборов Бутина не прошла в депутаты парламента от Кировской области, она баллотировалась по списку "Единой России". Однако возглавлявший список в регионе губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от мандата в её пользу. Об этом Бутина сообщила РИА Новости в пятницу, 24 сентября.
Напомним, девушка была арестована в США и осуждена в 2018 году за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента. Царьград ранее опубликовал интервью Марии Бутиной в рамках проекта Общества "Царьград" "Солдаты Империи".
Также стало известно, что один из лидеров партии "Справедливая Россия - За правду" писатель Захар Прилепин отказался от мандата депутата Госдумы. Писатель передал его соратнику по партии Дмитрию Кузнецову, возглавлявшему Нижегородскую региональную группу партии. О решении Прилепина сообщает "Лента".

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