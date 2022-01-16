Бутина назвала абсурдом слова о 18 сценариях США при «вторжении» РФ на Украину

Член комитета Государственной думы по международным делам депутат Мария Бутина 15 января отреагировала на заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о подготовке Вашингтоном 18 сценариев в случае «нападения» России на Украину.

Бутина считает, что Соединенные Штаты «сами придумывают сценарии, в которых мы (Россия. — Ред.) не участвуем, и сами из них делают выводы».

«То, что сейчас происходит со стороны Штатов, вызывает у меня ощущение какого-то бреда. Потому что они сами придумывают сценарии, в которых мы не участвуем, и сами из них делают выводы. Да еще и собираются нас, согласно тем сценариям, к которым мы не имеем отношения, наказывать... Большего абсурда в международных отношениях, чем за сегодняшний период, я просто не видела никогда», — сказала парламентарий в беседе с «Известиями».

Она также назвала позицию США принципом «мегафонной дипломатии», что, по ее мнению, не имеет отношения к серьезным переговорам и взаимодействию между странами.

«Это исключительно игра на пиар. Кто громче прокричит и ярче придумает какой-нибудь лозунг или тезис... Мы в мегафонную дипломатию не играем. Русские долго запрягают, но зато быстро едут. Нам это скоро надоест. И этого, пожалуй, стоило бы опасаться нашим «заклятым» друзьям... Нужно ли России вести себя таким же образом, я считаю, что нет. Это было бы недостойное поведение с нашей стороны», — сказала Бутина.

Парламентарий отметила, что «позиции российской власти сегодня на международной арене выдержанные, спокойные».

«Со стороны западных крикунов мы видим только сплошные истерики. Им, видимо, больше противопоставить просто нечего», — заключила Бутина.

Ранее в этот день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что США продолжают «засорять информационное пространство» такими заявлениями. Белик подчеркнул, что эти провокации не имеют под собой оснований, они лишь «нагнетают истерию».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.