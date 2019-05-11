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Бутина исчезла из американской тюрьмы в неизвестном направлении. Адвокат не знает, куда

11 мая 2019, 08:54  •  102 • Политика
Ранее стало известно о том, что гражданка России Мария Бутина, осуждённая в США за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство, внезапно исчезла из американской тюрьмы в Александрии в неизвестном направлении. Эту информацию подтвердил её адвокат Роберт Дрисколл, уточнив, что она покинула изолятор, но куда её перевели, он пока не знает.
Осуждённую в США на 18 месяцев за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Марию Бутину перевели из колонии в Александрии, где она содержалась до недавнего времени. Однако, куда именно, - этого не знает даже её адвокат Роберт Дрисколл.
Получается, что Бутина исчезла из американской тюрьмы в неизвестном направлении.
"Она покинула изолятор Александрии, - подтвердил Дрисколл в беседе с РИА Новости. - Пока не знаем, куда".
Ранее стало известно, что Бутину перевели 10 мая. Но и в рассылке также не указано, куда именно. Известно лишь то, что и адвокату.
Напомним, в конце апреля суд в Вашингтоне приговорил гражданку России к 18 месяцам тюрьмы за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство. Срок мог быть в разы больше, если бы девушка не пошла на сделку со следствием.
По данным федерального Бюро тюрем, подчиняющегося Министерству юстиции США, выйти на свободу Бутина должна 5 ноября этого года.
"Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года", - сообщили ТАСС в госучреждении.

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