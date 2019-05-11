Бутина исчезла из американской тюрьмы в неизвестном направлении. Адвокат не знает, куда

Осуждённую в США на 18 месяцев за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Марию Бутину перевели из колонии в Александрии, где она содержалась до недавнего времени. Однако, куда именно, - этого не знает даже её адвокат Роберт Дрисколл.

Получается, что Бутина исчезла из американской тюрьмы в неизвестном направлении.

"Она покинула изолятор Александрии, - подтвердил Дрисколл в беседе с РИА Новости. - Пока не знаем, куда".

Ранее стало известно, что Бутину перевели 10 мая. Но и в рассылке также не указано, куда именно. Известно лишь то, что и адвокату.

Напомним, в конце апреля суд в Вашингтоне приговорил гражданку России к 18 месяцам тюрьмы за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство. Срок мог быть в разы больше, если бы девушка не пошла на сделку со следствием.

По данным федерального Бюро тюрем, подчиняющегося Министерству юстиции США, выйти на свободу Бутина должна 5 ноября этого года.

"Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года", - сообщили ТАСС в госучреждении.