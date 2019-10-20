Бутафорские протесты радикалов в Киеве и «растяжка» Зеленского • 105 • Аналитика









Провокационные действия команды Зеленского

В этой цепочке событий не было неожиданным заявление пресс-секретаря Кучмы, официального представителя Украины в минской контактной группе, в котором она 15 октября заявила, что политическую часть соглашений Киев будет выполнять только при ликвидации республик Донбасса, вывода иностранных войск, разведения сторон на линии соприкосновения, обеспечения работы на Донбассе ЦИК Украины и передачу Украине контроля над границей с Россией. В таком контексте это заявление ставило крест на Минских соглашениях, и Украина прямо намекала, что она готова выйти из минского процесса.



Для многих аналитиков это заявление было ожидаемым, поскольку вся миролюбивая риторика Зеленского и его команды с самого начала носила противоречивый характер. Они все время подчеркивали, что не все положения соглашений их устраивают. Постепенно миролюбивая риторика Зеленского приобретала все более жесткий характер, и ряд действий его команды был явно направлен на дезавуирование достигнутых договоренностей.



Украина согласилась подписать формулу Штайнмайера, но в Минске Кучма неожиданно отказался подписать ее. Под давлением Евросоюза формулу все-таки подписали, Кучма при этом настоял, чтобы подписей всех сторон под формулой не было, а стороны просто письмами уведомили руководителя ОБСЕ о согласовании формулы. Теперь обратно через Кучму делаются заявления, практически срывающие переговорный процесс.



Такое впечатление, что Кучма работает «кротом» американских демократов на Украине. Являясь тестем олигарха Пинчука, продолжающего тесно взаимодействовать с американскими демократами, сторонниками продолжения конфликта на Донбассе, Кучма регулярно вставляет палки в колеса процессу мирного урегулирования. Конечно, все это не может происходить без согласия Зеленского.



Зеленский сразу же заявил, что не со всеми пунктами подписанных документов он согласен, и Украина не будет давать особый статус Донбассу. Начались хорошо спланированные протесты радикалов против выполнения требований формулы и против разведения сторон в Золотом и Покровском. Радикалы при попустительстве властей заняли блокпосты в Золотом и сорвали разведение сторон. Зеленский вместо пресечения незаконных действий радикалов предложил им начать переговоры, они проигнорировали его предложение.



Более того, премьер-министр Гончарук поддержал радикалов, придя на концерт рок-группы «Сокира Перуна», выступающей под фашистской символикой, и поблагодарил радикалов, что они есть и дают всем возможность жить на мирной земле. А генеральный прокурор Рябошапка практически свернул расследование деятельности Порошенко и возобновил уголовное дело против Лукаш, члена команды Портнова, подавшего более десятка исков на Порошенко.



Постановочные протесты радикалов

Радикалы усиливали давление на Зеленского и грозились вывести в день празднования УПА на улицы Киева десятки тысяч своих сторонников и потребовать от Зеленского прекращения капитуляции Украины перед Россией из-за уступок по Минским соглашениям и чуть ли не сместить его, если он не выполнит их требования.



Протесты радикалов 14 октября состоялись, но во многом их угрозы оказались блефом, никакого массового выступления населения против Зеленского не наблюдалось, в Киев свезли только сторонников радикальных группировок и проплаченную массовку.



Радикалы не смогли даже объединиться в монолитную силу, поскольку там есть разные группировки, преследующие разные цели. Между основными группировками, «Свободой» Тягнибока и «Национальным корпусом» Билецкого, существуют непримиримые идейные противоречия. Тягинибок, уроженец Галиции, отстаивает убогий украинский национализм галицко-крестьянского разлива с культом садиста Бандеры и стремится распространить его на всю Украину.



Билецкий, выходец из крестьянской среды Юго-востока, свихнувшийся на превосходстве «белой расы» и возомнивший себя «мессией», способным построить на просторах Украина и России арийское государство и возглавить его, глубоко презирает местечковый национализм Тягнибока.



Между ними могут быть только тактические союзы, стратегические цели у них разные, их объединяет сейчас только лютая ненависть ко всему русскому и стремление к власти. И в этот раз, не договорившись, они организовали два разных шествия, каждый под своими знаменами.





Протестная колонна Тягнибока, объединив сторонников галицкой самостийности и включив в свои ряды «устрашающих» пенсионеров и школьников, по оценке специалистов, набрала порядка 2,5-3 тыс. человек.



Более серьезное впечатление создавала колонна сторонников «арийской расы» во главе с «белым вождем» Билецким, экипированных в униформу своих организаций. По оценке специалистов, в этой колонне насчитывалось порядка 5-6 тысяч человек.



Отморозков С14, продолжающих «кормиться» при Порошенко, отправили подальше от Киева митинговать на Чонгар и требовать «формулы Штайнмайера» для Крыма. Попытка Порошенко стать лидером протестного движения потерпела крах, несмотря на его резкие заявления в адрес действующей власти, никто из радикалов не захотел связываться с таким токсичным активом в его лице, и ему пришлось поддерживать протесты из Лондона.



Промаршировав по улицам Киева, часть радикалов двинулась к администрации президента, покричала, расписала стены здания и мирно разошлась.



Какое-то количество сторонников этих маршей находилось вне колонн на тротуарах. Радикалы, организовав подвоз со всей страны своих сторонников, оказались способны собрать на протестные марши только порядка 10-12 тысяч человек. Еще более жалкое зрелище представляли марши радикалов в других городах, когда кучки отморозков и футбольных фанатов с факелами прошлись по улицам и «угрожали» Зеленскому.



Громко анонсированный радикалами на 14 октября «переворот» оказался просто спектаклем, предназначенным для запугивания Зеленского и населения. Все прошло, как и предсказывалось аналитиками, тихо и спокойно, по заранее спланированному сценарию. Радикалы и не планировали в этот день устраивать серьезные провокации, кураторы наверняка им разъяснили, чем это может закончиться. Их задача была напугать Зеленского, что они успешно и сделали, выставив ему ряд ультиматумов и дав срок десять дней на их выполнение.



Все эти ультиматумы — просто акты заранее спланированного спектакля. Протестами руководят не Порошенко, Тягибок и Билецкий, а расчетливый и циничный Коломойский вместе с жадным и беспринципным Аваковым. Дозируя активность радикалов, натравливая или сдерживая их, они могут выставлять условия Зеленскому и торговаться с ним.



Протесты показали, что у радикалов нет сил серьезно противостоять режиму Зеленского и тем более сместить его, они не пользуются поддержкой сколько-нибудь значительной части общества и могут рассчитывать только на маргинальную среду и население Галиции. Как самостоятельная политическая сила радикалы из себя ничего не представляют, их услугами в своих целях пользуются олигархические группировки и западные кураторы, в том числе и для запугивания Зеленского.



Активное и агрессивное меньшинство навязывает стремящемуся к миру пассивному большинству свою волю и диктует путь развития государства. Во многом это им удается, и властные структуры идут у них на поводу, проводя политику по нагнетанию антирусской истерии внутри украинского общества. Русский спорт, бессмысленный и беспощадный. В чём виноваты стадионы?



Двойственная позиция Зеленского

Как ни странно, протесты националистов выгодны и Зеленскому, поскольку на словах он как будто бы за реализацию Минских соглашений и мир на Донбассе, а фактически постоянно выдвигает неприемлемые для сторон переговоров условия, и ему нужен был повод для оправдания своих действий, и он его получил. Это дает ему возможность, ссылаясь на действия радикалов, оттягивать реализацию конкретных шагов по выполнению соглашений.



Испытывая разновекторное давление со стороны Коломойского с Аваковым, Евросоюза, двух непримиримых ветвей власти США и России, Зеленский лавирует и делает противоречивые заявления, все более ослабляя свои позиции. Евросоюз, уставший от Украины, настаивает на выполнении соглашений. В США «трамписты» также хотели бы примирения, а их противники демократы, для которых военный конфликт на Донбассе часть их стратегии давления на Россию, наоборот, — обострения ситуации на Украине. В связи с этим Зеленский никак не может определиться, на кого же ему делать ставку, отсюда и двойственность его поведения.



Зеленский тянет время, не хочет выполнять соглашения в том виде, как они подписаны, и ищет поводы для их пересмотра. Ему бы хотелось вернуть Донбасс и Крым в унитарную Украину, ничего не меняя в ней, но в силу непонимания глобальных процессов, происходящих вокруг Украины, он никак не может усвоить, что это даже теоретически невозможно.



Не понимает он и своей мелкой роли в противостоянии с одной из великих стран мира — Россией, пытаясь «шантажировать» и ставить условия Путину, слишком разные весовые категории у них. К тому же, как оказалось, Зеленский далеко даже не Порошенко, который был и остался настоящим бойцом, проиграв, казалось бы уже все, он упорно ведет борьбу и остается на плаву. Зеленский — слабак и не может жестко отстаивать свою позицию, постоянно идя на уступки, подтверждая укрепившееся мнение, что он явно не на своем месте.



Игра Зеленского в миротворца при нескрываемом стремлении сорвать план мирного урегулирования не может продолжаться бесконечно долго, все равно ему придется принимать решение о том, каким путем двигаться дальше. В той вилке, в которой он оказался, есть только два выхода: продолжать при поддержке Евросоюза шаги по мирному выполнению Минских соглашений или пойти на поводу радикалов, части олигархов и американских ястребов и выйти из минского переговорного процесса. Сорвать выполнение Минских соглашений для него недопустимая роскошь, он сразу же может стать изгоем в Евросоюзе и лишиться его поддержки. Как поведут себя при этом американцы, еще неизвестно.



Оба пути чреваты серьезными последствиями, при реализации соглашений Украина точно перестанет быть унитарной и будет двигаться по пути федерализации, при этом есть шанс сохранить ее государственность. При выходе из соглашений неизбежно усиление радикальных кругов, противостояние внутри Украины и на Донбассе, усиление военных провокаций против России и развязывание полномасштабной гражданской войны на всей территории Украины с возможным ее распадом. Все это говорит о том, что время принятия решения о том, как действовать дальше, для Зеленского неумолимо сокращается. Состояние переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе со стороны Украины приобретает все более непредсказуемый оборот. Пришедший в власти Зеленский на лозунгах установления мира на Донбассе на словах продолжает придерживаться этой позиции, а фактически он и его команда оговаривают это рядом условий, неприемлемых для сторон переговоров и ставящих под сомнение реализацию Минских соглашений.В этой цепочке событий не было неожиданным заявление пресс-секретаря Кучмы, официального представителя Украины в минской контактной группе, в котором она 15 октября заявила, что политическую часть соглашений Киев будет выполнять только при ликвидации республик Донбасса, вывода иностранных войск, разведения сторон на линии соприкосновения, обеспечения работы на Донбассе ЦИК Украины и передачу Украине контроля над границей с Россией. В таком контексте это заявление ставило крест на Минских соглашениях, и Украина прямо намекала, что она готова выйти из минского процесса.Для многих аналитиков это заявление было ожидаемым, поскольку вся миролюбивая риторика Зеленского и его команды с самого начала носила противоречивый характер. Они все время подчеркивали, что не все положения соглашений их устраивают. Постепенно миролюбивая риторика Зеленского приобретала все более жесткий характер, и ряд действий его команды был явно направлен на дезавуирование достигнутых договоренностей.Украина согласилась подписать формулу Штайнмайера, но в Минске Кучма неожиданно отказался подписать ее. Под давлением Евросоюза формулу все-таки подписали, Кучма при этом настоял, чтобы подписей всех сторон под формулой не было, а стороны просто письмами уведомили руководителя ОБСЕ о согласовании формулы. Теперь обратно через Кучму делаются заявления, практически срывающие переговорный процесс.Такое впечатление, что Кучма работает «кротом» американских демократов на Украине. Являясь тестем олигарха Пинчука, продолжающего тесно взаимодействовать с американскими демократами, сторонниками продолжения конфликта на Донбассе, Кучма регулярно вставляет палки в колеса процессу мирного урегулирования. Конечно, все это не может происходить без согласия Зеленского.Зеленский сразу же заявил, что не со всеми пунктами подписанных документов он согласен, и Украина не будет давать особый статус Донбассу. Начались хорошо спланированные протесты радикалов против выполнения требований формулы и против разведения сторон в Золотом и Покровском. Радикалы при попустительстве властей заняли блокпосты в Золотом и сорвали разведение сторон. Зеленский вместо пресечения незаконных действий радикалов предложил им начать переговоры, они проигнорировали его предложение.Более того, премьер-министр Гончарук поддержал радикалов, придя на концерт рок-группы «Сокира Перуна», выступающей под фашистской символикой, и поблагодарил радикалов, что они есть и дают всем возможность жить на мирной земле. А генеральный прокурор Рябошапка практически свернул расследование деятельности Порошенко и возобновил уголовное дело против Лукаш, члена команды Портнова, подавшего более десятка исков на Порошенко.Радикалы усиливали давление на Зеленского и грозились вывести в день празднования УПА на улицы Киева десятки тысяч своих сторонников и потребовать от Зеленского прекращения капитуляции Украины перед Россией из-за уступок по Минским соглашениям и чуть ли не сместить его, если он не выполнит их требования.Протесты радикалов 14 октября состоялись, но во многом их угрозы оказались блефом, никакого массового выступления населения против Зеленского не наблюдалось, в Киев свезли только сторонников радикальных группировок и проплаченную массовку.Радикалы не смогли даже объединиться в монолитную силу, поскольку там есть разные группировки, преследующие разные цели. Между основными группировками, «Свободой» Тягнибока и «Национальным корпусом» Билецкого, существуют непримиримые идейные противоречия. Тягинибок, уроженец Галиции, отстаивает убогий украинский национализм галицко-крестьянского разлива с культом садиста Бандеры и стремится распространить его на всю Украину.Билецкий, выходец из крестьянской среды Юго-востока, свихнувшийся на превосходстве «белой расы» и возомнивший себя «мессией», способным построить на просторах Украина и России арийское государство и возглавить его, глубоко презирает местечковый национализм Тягнибока.Между ними могут быть только тактические союзы, стратегические цели у них разные, их объединяет сейчас только лютая ненависть ко всему русскому и стремление к власти. И в этот раз, не договорившись, они организовали два разных шествия, каждый под своими знаменами.Протестная колонна Тягнибока, объединив сторонников галицкой самостийности и включив в свои ряды «устрашающих» пенсионеров и школьников, по оценке специалистов, набрала порядка 2,5-3 тыс. человек.Более серьезное впечатление создавала колонна сторонников «арийской расы» во главе с «белым вождем» Билецким, экипированных в униформу своих организаций. По оценке специалистов, в этой колонне насчитывалось порядка 5-6 тысяч человек.Отморозков С14, продолжающих «кормиться» при Порошенко, отправили подальше от Киева митинговать на Чонгар и требовать «формулы Штайнмайера» для Крыма. Попытка Порошенко стать лидером протестного движения потерпела крах, несмотря на его резкие заявления в адрес действующей власти, никто из радикалов не захотел связываться с таким токсичным активом в его лице, и ему пришлось поддерживать протесты из Лондона.Промаршировав по улицам Киева, часть радикалов двинулась к администрации президента, покричала, расписала стены здания и мирно разошлась.Какое-то количество сторонников этих маршей находилось вне колонн на тротуарах. Радикалы, организовав подвоз со всей страны своих сторонников, оказались способны собрать на протестные марши только порядка 10-12 тысяч человек. Еще более жалкое зрелище представляли марши радикалов в других городах, когда кучки отморозков и футбольных фанатов с факелами прошлись по улицам и «угрожали» Зеленскому.Громко анонсированный радикалами на 14 октября «переворот» оказался просто спектаклем, предназначенным для запугивания Зеленского и населения. Все прошло, как и предсказывалось аналитиками, тихо и спокойно, по заранее спланированному сценарию. Радикалы и не планировали в этот день устраивать серьезные провокации, кураторы наверняка им разъяснили, чем это может закончиться. Их задача была напугать Зеленского, что они успешно и сделали, выставив ему ряд ультиматумов и дав срок десять дней на их выполнение.Все эти ультиматумы — просто акты заранее спланированного спектакля. Протестами руководят не Порошенко, Тягибок и Билецкий, а расчетливый и циничный Коломойский вместе с жадным и беспринципным Аваковым. Дозируя активность радикалов, натравливая или сдерживая их, они могут выставлять условия Зеленскому и торговаться с ним.Протесты показали, что у радикалов нет сил серьезно противостоять режиму Зеленского и тем более сместить его, они не пользуются поддержкой сколько-нибудь значительной части общества и могут рассчитывать только на маргинальную среду и население Галиции. Как самостоятельная политическая сила радикалы из себя ничего не представляют, их услугами в своих целях пользуются олигархические группировки и западные кураторы, в том числе и для запугивания Зеленского.Активное и агрессивное меньшинство навязывает стремящемуся к миру пассивному большинству свою волю и диктует путь развития государства. Во многом это им удается, и властные структуры идут у них на поводу, проводя политику по нагнетанию антирусской истерии внутри украинского общества.Как ни странно, протесты националистов выгодны и Зеленскому, поскольку на словах он как будто бы за реализацию Минских соглашений и мир на Донбассе, а фактически постоянно выдвигает неприемлемые для сторон переговоров условия, и ему нужен был повод для оправдания своих действий, и он его получил. Это дает ему возможность, ссылаясь на действия радикалов, оттягивать реализацию конкретных шагов по выполнению соглашений.Испытывая разновекторное давление со стороны Коломойского с Аваковым, Евросоюза, двух непримиримых ветвей власти США и России, Зеленский лавирует и делает противоречивые заявления, все более ослабляя свои позиции. Евросоюз, уставший от Украины, настаивает на выполнении соглашений. В США «трамписты» также хотели бы примирения, а их противники демократы, для которых военный конфликт на Донбассе часть их стратегии давления на Россию, наоборот, — обострения ситуации на Украине. В связи с этим Зеленский никак не может определиться, на кого же ему делать ставку, отсюда и двойственность его поведения.Зеленский тянет время, не хочет выполнять соглашения в том виде, как они подписаны, и ищет поводы для их пересмотра. Ему бы хотелось вернуть Донбасс и Крым в унитарную Украину, ничего не меняя в ней, но в силу непонимания глобальных процессов, происходящих вокруг Украины, он никак не может усвоить, что это даже теоретически невозможно.Не понимает он и своей мелкой роли в противостоянии с одной из великих стран мира — Россией, пытаясь «шантажировать» и ставить условия Путину, слишком разные весовые категории у них. К тому же, как оказалось, Зеленский далеко даже не Порошенко, который был и остался настоящим бойцом, проиграв, казалось бы уже все, он упорно ведет борьбу и остается на плаву. Зеленский — слабак и не может жестко отстаивать свою позицию, постоянно идя на уступки, подтверждая укрепившееся мнение, что он явно не на своем месте.Игра Зеленского в миротворца при нескрываемом стремлении сорвать план мирного урегулирования не может продолжаться бесконечно долго, все равно ему придется принимать решение о том, каким путем двигаться дальше. В той вилке, в которой он оказался, есть только два выхода: продолжать при поддержке Евросоюза шаги по мирному выполнению Минских соглашений или пойти на поводу радикалов, части олигархов и американских ястребов и выйти из минского переговорного процесса. Сорвать выполнение Минских соглашений для него недопустимая роскошь, он сразу же может стать изгоем в Евросоюзе и лишиться его поддержки. Как поведут себя при этом американцы, еще неизвестно.Оба пути чреваты серьезными последствиями, при реализации соглашений Украина точно перестанет быть унитарной и будет двигаться по пути федерализации, при этом есть шанс сохранить ее государственность. При выходе из соглашений неизбежно усиление радикальных кругов, противостояние внутри Украины и на Донбассе, усиление военных провокаций против России и развязывание полномасштабной гражданской войны на всей территории Украины с возможным ее распадом. Все это говорит о том, что время принятия решения о том, как действовать дальше, для Зеленского неумолимо сокращается. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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