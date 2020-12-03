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Бута отпустят? Слухи о "помиловании" Трампа просочились в СМИ
03 декабря 2020, 13:10 • 118 • Политика
В американские СМИ просочились слухи о том, что Дональд Трамп планирует подписать помилования ряда лиц до ухода из Белого дома. У русских появилась надежда: неужели Виктора Бута отпустят?
Уходящий со своего поста президент США Дональд Трамп собирается помиловать ещё ряд осуждённых, после того как помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Напомним, Майкл Флинн ранее был обвинён в дезинформации ФБР о контактах с послом России, а также о деловых связях с Турцией. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.
Журналисты тут же выдвинули предположения, что таким образом Трамп якобы хочет обезопасить себя и своих родственников от обвинений в преступлениях, которые им могут "приписать" впоследствии. Источник заявил, что президент вполне может подписать помилование самого себя.
Впрочем, у русских на этот счёт иное мнение: некоторые лелеют надежду на то, что перед уходом с поста американский президент проявит жест доброй воли и освободит политзаключённых. Например, российского бизнесмена Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет по обвинению в шпионаже.
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