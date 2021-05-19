Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...

Западный новостной портал Business Insider рассказал о секретных учениях ВМС США, которые недавно провели в Европе, но которые лучше было бы проводить в Крыму. По словам авторов, Москва превратила полуостров в крепость, которая неприступна лишь на первый взгляд.

Несколько стран НАТО под руководством США провели в мае учения "морских котиков", срежиссировав возможное развитие "полномасштабного конфликта с Россией". Сообщается, что сценарий включал в себя военные действия на большой территории - от Прибалтики и Скандинавии до Украины и Черноморского региона.

Как пишет автор Business Insider Ставрос Атламазоглу, учения под названием Trojan Footprint 21 ("Троянский след 21") и Black Swan 21 ("Чёрный лебедь 21") напрямую связаны с сохранением напряжённости в отношениях с Россией из-за Восточной Украины и Крыма.

Автор пишет, что после воссоединения с Россией Москва превратила Крым в "неприступную крепость", охраняющую южный фланг страны. Но только на первый взгляд.

Он напоминает, что в Крыму развёрнуты мощные радиолокационные станции, а также несколько мощных зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом Кремль, по словам журналиста, прежде всего хотел этим лишить США господства на море и в воздухе.

Однако именно Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил спецназа ВМС, уверен Атламазоглу. Он описал сценарий учений, в котором "котики" высаживаются на берег, устраивают засады, ставят мины на вражеские корабли. Вообще, по его мнению, русские РЛС и системы управления являются логичными целями для взводов американского морского спецназа.

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