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Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...

19 мая 2021, 11:55  •  278 • Политика
Западный новостной портал Business Insider рассказал о секретных учениях ВМС США, которые недавно провели в Европе, но которые лучше было бы проводить в Крыму. По словам авторов, Москва превратила полуостров в крепость, которая неприступна лишь на первый взгляд.
Несколько стран НАТО под руководством США провели в мае учения "морских котиков", срежиссировав возможное развитие "полномасштабного конфликта с Россией". Сообщается, что сценарий включал в себя военные действия на большой территории - от Прибалтики и Скандинавии до Украины и Черноморского региона.
Как пишет автор Business Insider Ставрос Атламазоглу, учения под названием Trojan Footprint 21 ("Троянский след 21") и Black Swan 21 ("Чёрный лебедь 21") напрямую связаны с сохранением напряжённости в отношениях с Россией из-за Восточной Украины и Крыма.
Автор пишет, что после воссоединения с Россией Москва превратила Крым в "неприступную крепость", охраняющую южный фланг страны. Но только на первый взгляд.
Он напоминает, что в Крыму развёрнуты мощные радиолокационные станции, а также несколько мощных зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом Кремль, по словам журналиста, прежде всего хотел этим лишить США господства на море и в воздухе.
Однако именно Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил спецназа ВМС, уверен Атламазоглу. Он описал сценарий учений, в котором "котики" высаживаются на берег, устраивают засады, ставят мины на вражеские корабли. Вообще, по его мнению, русские РЛС и системы управления являются логичными целями для взводов американского морского спецназа.
Русские читатели не оставили статью без внимания. "Фантазёрам" из НАТО дали ироничный ответ: "Первые хвастуны во Вселенной - рыбаки и военные".

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