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Business Insider: Новая русская подлодка напугала США

09 июня 2021, 15:45  •  192 • Политика
Новая подводная лодка Северного флота России вызвала страх у ВМС США. Американские корабли больше не могут чувствовать себя в безопасности на Восточном побережье. К таким выводам пришёл аналитик Бенджамин Бримелоу.
Автор немецкого представительства издания Business Insider отмечает, что на вооружение Северного флота России недавно поступила новая подлодка проекта "Ясень-М - Казань", обладающая новой продвинутой системой шумоподавления, новыми сенсорными комплектами, системой спасения команды и новым ядерным реактором.
Бримелоу отмечает, что "Ясень-М" - это самые совершенные русские подлодки, несмотря на то что они были разработаны ещё в конце эпохи холодной войны. Продолжение этого проекта "Казань" стало кульминацией инженерной мысли отечественных разработчиков.
По словам автора материала, ядерный арсенал новых подлодок может быть использован лишь в крайнем случае. Однако "Ясень" и "Казань" имеют и неядерное вооружение и способны поражать цели даже на суше.
По словам Бримелоу, командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что после поступления новых подлодок на вооружение армии России американские корабли более не будут чувствовать себя в безопасности на Восточном побережье. Его опасения подтвердил и командующий подводными силами США вице-адмирал Дэрил Коудл. Он заявил, что "Америка больше не является убежищем, США должны быть готовы к проведению высококлассных боевых операций".
Подлодка "Казань" была выпущена ПО "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске. Проект разработан петербургским КБ "Малахит". Передана ВМФ России 7 мая 2021 года. 30 мая 2021 года она вышла из Северодвинска к месту службы на базу Западная Лиса.

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