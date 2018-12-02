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Буша-старшего похоронят в Техасе на территории библиотеки

02 декабря 2018, 12:09  •  53 • Политика
Экс-президента США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории названной его именем библиотеки в Тесахе, рядом с женой.
41-й президент США Джордж Буш-старший, который скончался в ночь на 1 декабря на 95-м году жизни, будет похоронен на территории университетской библиотеки в Техасе, которая носит его имя.
Буш-старший упокоится в семейном склепе, где находится могила его жены Барбары, ушедшей из жизни семь месяцев назад, и их дочери Робин, которая скончалась в 1953 году в трехлетнем возрасте.
В сообщении от имени университета говорится, что сразу после сообщений о смерти бывшего президента около 100 тысяч человек, в том числе множество студентов, собрались в библиотеке им. Буша-старшего на импровизированную гражданскую панихиду.
Гроб с телом Буша-старшего доставят в Колледж-Стейшен в четверг, 6 декабря. Похороны пройдут в закрытом для публики режиме.
Джордж Буш-старший ответственен за участие США в военных действиях в Панаме, на Филиппинах и Персидском заливе. Во время его президентства произошли распад Восточного блока и СССР и воссоединение Германии.
Подробности предстоящих похорон приводит сайт университета Техаса.

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