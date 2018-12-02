Буша-старшего похоронят в Техасе на территории библиотеки

Экс-президента США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории названной его именем библиотеки в Тесахе, рядом с женой.

41-й президент США Джордж Буш-старший, который скончался в ночь на 1 декабря на 95-м году жизни, будет похоронен на территории университетской библиотеки в Техасе, которая носит его имя.

Буш-старший упокоится в семейном склепе, где находится могила его жены Барбары, ушедшей из жизни семь месяцев назад, и их дочери Робин, которая скончалась в 1953 году в трехлетнем возрасте.

В сообщении от имени университета говорится, что сразу после сообщений о смерти бывшего президента около 100 тысяч человек, в том числе множество студентов, собрались в библиотеке им. Буша-старшего на импровизированную гражданскую панихиду.

Гроб с телом Буша-старшего доставят в Колледж-Стейшен в четверг, 6 декабря. Похороны пройдут в закрытом для публики режиме.

Джордж Буш-старший ответственен за участие США в военных действиях в Панаме, на Филиппинах и Персидском заливе. Во время его президентства произошли распад Восточного блока и СССР и воссоединение Германии.

Подробности предстоящих похорон приводит сайт университета Техаса.