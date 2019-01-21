Буш призвал Трампа положить конец "шатдауну" после того, как ему пришлось кормить охрану за свой счет

Бывший президент США Джордж Буш-младший призвал своего преемника Дональда Трампа найти общий язык с демократами в Конгрессе и положить конец затянувшемуся "шатдауну". Прежде того он накормил сотрудников своей охраны, которые вынуждены работать без зарплаты, пиццей за свой счет.

Напомним, что охранники бывших президентов США и других официальных лиц сейчас не единственные госслужащие, кто вынужден работать без зарплаты. "Шатдаун" затронул также еще и многие другие американские правительственные ведомства и службы.

Самому Дональду Трампу пришлось из-за "шатдауна" отменить свою поездку на экономический форум в Давос. Мэр Нью-Йорка накануне заявил, что из-за прекращения работы правительственных служб в его городе с 1 марта не будут выплачиваться пособия малоимущим.

Со своей стороны Джордж Буш-младший рассказал в Instagram о том, как вместе со своей женой Лорой накормил отвечающих за его безопасность сотрудников Секретной службы. Он выразил им и другим госслужащим, трудящимся сейчас без зарплаты, благодарность. Политикам экс-президент посоветовал как можно скорее найти общий язык и разрешить бюджетный кризис, возникший из-за проблем с финансированием стены на границе с Мексикой.