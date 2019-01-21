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Буш призвал Трампа положить конец "шатдауну" после того, как ему пришлось кормить охрану за свой счет

21 января 2019, 05:09  •  81 • Политика
Бывший президент США Джордж Буш-младший призвал своего преемника Дональда Трампа найти общий язык с демократами в Конгрессе и положить конец затянувшемуся "шатдауну". Прежде того он накормил сотрудников своей охраны, которые вынуждены работать без зарплаты, пиццей за свой счет.
Напомним, что охранники бывших президентов США и других официальных лиц сейчас не единственные госслужащие, кто вынужден работать без зарплаты. "Шатдаун" затронул также еще и многие другие американские правительственные ведомства и службы.
Самому Дональду Трампу пришлось из-за "шатдауна" отменить свою поездку на экономический форум в Давос. Мэр Нью-Йорка накануне заявил, что из-за прекращения работы правительственных служб в его городе с 1 марта не будут выплачиваться пособия малоимущим.
Со своей стороны Джордж Буш-младший рассказал в Instagram о том, как вместе со своей женой Лорой накормил отвечающих за его безопасность сотрудников Секретной службы. Он выразил им и другим госслужащим, трудящимся сейчас без зарплаты, благодарность. Политикам экс-президент посоветовал как можно скорее найти общий язык и разрешить бюджетный кризис, возникший из-за проблем с финансированием стены на границе с Мексикой.
"Пришло время лидерам обеих партий объединиться, чтобы положить конец шатдауну", - написал Буш-младший.

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