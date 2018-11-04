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Бурятия и Забайкалье больше не в Сибири - указ президента

04 ноября 2018, 17:54  •  132 • Политика
Президент Владимир Путин своим указом изменил границы двух федеральных округов.
Президент РФ Владимир Путин своим указом изменил состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Бурятия и Забайкальский край из СФО были переданы в состав Дальневосточного федерального округа. В документе, подписанном главой государства, также дается поручение правительству откорректировать свои нормативные акты, а аппаратам уполномоченных в ДВФО и СФО — внести изменения в свои структуры.
В Дальневосточный Федеральный округ также входят Амурская область, ЕАО, Камчатка, Магаданская область, Приморский край, Якутия, Сахалин, Хабаровский край и Чукотка.

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