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Буровой вопрос: Евросоюз ввёл санкции против Турции за геологоразведку шельфа Кипра
16 июля 2019, 14:09 • 59 • В мире
Совет ЕС объявил о введении ряда ограничительных мер в отношении Турции из-за геологоразведочных работ Анкары в исключительной экономической зоне Кипра. В частности, речь идёт о сокращении объёмов финансовой помощи Турции как кандидату на вступление в Евросоюз, а также о приостановке контактов на высоком уровне. Эксперты отмечают, что причина санкций в столкновении двух принципиально разных подходов к кипрскому урегулированию. Если в Брюсселе считают остров единым, а работы турецких судов в его водах нелегальными, то в Анкаре признают независимость Турецкой Республики Северного Кипра и её право добывать природные ресурсы на шельфе. Вместе с тем аналитики усомнились в эффективности мер, введённых против Турции.
Турецкое буровое судно Fatih в водах к западу от Кипра Gettyimages.ru © Anadolu Agency
Европейский союз вводит санкции против Турции за проведение геологоразведочных буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра. Такое решение было принято по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Cовета ЕС по иностранным делам. Соответствующее заявление глав внешнеполитических ведомств единой Европы было распространено вечером 15 июля.
«В свете продолжающейся и новой незаконной буровой деятельности Турции Совет ЕС принимает решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, а также решил пока не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания в рамках диалогов на высоком уровне между ЕС и Турцией», — говорится в документе.
В Совете ЕС добавили, что намерены внимательно следить за развитием событий в Восточном Средиземноморье, поручив главе европейской дипломатии Федерике Могерини «продолжить работу над вариантами целевых мер».
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