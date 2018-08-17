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Бурный поток: число отдыхающих в Крыму выросло на 28% по сравнению с прошлым годом

17 августа 2018, 21:54  •  68 • В России
С начала года Крым посетили более 4,3 млн туристов из России, с Украины, из ближнего и дальнего зарубежья. Это на 28% больше показателя 2017-го. В парламенте республики отметили, что причиной такого существенного роста может быть улучшение инфраструктуры полуострова: введены в эксплуатацию аэропорт в Симферополе и Крымский мост. Кроме того, регион посетили множество зарубежных болельщиков во время чемпионата мира по футболу.
 
Отдыхающие на пляже в Алуште © Алексей Мальгавко / РИА Новости
 

В Федеральном агентстве по туризму сообщили, что с начала года Крым посетили более 4,3 млн туристов. Это значит, что в сравнении с прошлым годом турпоток вырос примерно на 28%.

«Мы оцениваем прохождение высокого туристского сезона в 2018 году как исключительно успешное. По состоянию на текущий день уже отдохнули в Крыму 4 млн 368 тыс. туристов, что на 28% больше, чем в прошлом году. Мы считаем, что динамика очень хорошая», — заявил руководитель агентства Олег Сафонов.

При этом ранее он отметил, что полуостров пользуется популярностью и среди украинцев. С начала года в Крыму побывали около 806 тыс. туристов из соседней страны. Он выразил надежду, что до конца года число украинских отдыхающих вырастет ещё, но данные в этом году уже выше прошлогодних — в 2017-м российский курорт посетили около 800 тыс. граждан Украины.

Эту информацию подтвердил и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он рассказал RT, граждане каких стран приезжают на полуостров.

«Большинство туристов приезжают из России, увеличивается поток с Украины. Несмотря ни на что украинцы едут. Туристы из ближнего зарубежья. Из дальнего (зарубежья. — RT) поток как таковой невелик. В основном это делегации, отдельные группы. Приезжают из Европы, Китая, Юго-Восточной Азии. Но всё же более 90% туристов — это россияне, около 8% — украинцы», — пояснил Барзыкин.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году полуостров посетили ряд зарубежных делегаций. В августе Ялта принимала гостей из Японии. В феврале итальянская делегация приняла участие в VI Международном аграрном форуме «АгроЭкспоКрым» в Крыму. В начале года депутаты трёх земельных парламентов ФРГ проехали по основным городам полуострова. Кроме того, ряд зарубежных инвесторов выразили заинтересованность крымскими проектами. В частности, в Бельгии был создан Клуб друзей Крыма.

Отдельной категорией туристов в июне-июле этого года стали футбольные болельщики, которые приехали поддержать свои команды и посмотреть Россию. 

«Во время чемпионата мира по футболу в Крыму побывали представители более 10 стран. Кто-то прилетал на один день, кто-то летел транзитом, кто-то с остановкой на два-три дня. Здесь гостили представители Мексики, Бразилии, Швейцарии, Нидерландов, ФРГ, были и представители турбизнеса из Германии, которые очень хотят продавать путёвки в Крым, отправлять сюда людей на лечение и отдых», — рассказал RT глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Инфраструктура

Как сообщили в Федеральном агентстве по туризму, во многом увеличение числа туристов на полуострове произошло благодаря налаженной инфраструктуре. Так, в этом году были введены в эксплуатацию новый аэропорт в Симферополе и Крымский мост. Как пояснил Черняк, аэропорт может принимать около 6 млн человек в год. 

  • Reuters
  • © Pavel Rebrov
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Но всё же ключевую роль в увеличении числа туристов на полуострове сыграл именно Крымский мост, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Аэропорт — это очень важно, но мы его как данность уже воспринимаем. Автомобильный транспорт ещё в два-три раза дешевле авиасообщения. Поэтому, конечно, люди сегодня пользуются более бюджетным средством. И здесь — автомобили, автобусы. Надо понимать, что многие приезжают на автобусах», — пояснил он.

В крымском парламенте ожидают, что с запуском железнодорожного сообщения по новому мосту посещаемость полуострова может ещё увеличиться и даже превысить прежний рекорд, который составляет 6,5 млн человек. При этом, по словам Барзыкина, «важно, чтобы количество не снижало качества обслуживания», потому что конкуренция в туристическом секторе очень высокая. В частности, эксперты опасались, что с открытием Турции популярность Крыма начнёт уменьшаться, но этого не произошло.

Более того, в августе гендиректор «Крымских морских портов» Алексей Волков заявил, что Крым намерен наладить паромное сообщение с Турцией. На полуострове ожидают зарубежных туристов, а также готовы возобновлять товаропоток, который существовал ранее. 

Погода 

Популярности Крыма в этом сезоне способствуют и хорошие погодные условия. На юге России установилась жаркая солнечная погода. Ожидается, что купальный сезон продлится достаточно долго. 

«Погода в этом году стабильная, устойчивая, тёплая, поэтому море прогрелось очень быстро. Больших изменений погоды не было, поэтому на сегодняшний день сентябрь, октябрь и даже ноябрь не просто бронируются, а выкупаются туристами в Крыму», — пояснил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

  • Отдыхающие на пляже в Ялте
  • © Артём Креминский / РИА Новости
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Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко рассказал, что в ряде районов Крыма заполняемость гостиниц и отелей приближается к 100%.    

«Заполнены некоторые регионы, которые ранее не заполнялись в таком проценте (на 100%. — RT). Прежде всего, конечно, это восточный регион. Это Феодосийский регион, Ленинский район — там заполняемость в цифрах 95—98%. Это очень хороший показатель», — пояснил Волченко.

При этом, по данным Ростуризма, ограничение на бронирование гостиниц через портал Booking.com никак не повлияло на заполняемость отелей. Как сообщалось ранее, сервис позволяет сделать бронь только с пометкой «Я путешествую по работе».

В крымском парламенте отметили, что довольны результатами работы по продвижению отдыха в Крыму. Алексей Черняк пояснил RT, что на протяжении трёх лет на муниципальных, республиканских и федеральных уровнях проводилась работа в этом направлении. Полуостров стал привлекать больше посетителей, приезжающих как с целью отдыха, так и для лечения и оздоровления. 

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